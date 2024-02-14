Показники фіксували 50 градусів: метеорологи назвали найспекотніше місце у Європі

У 2023 році термометри у всьому світі фіксували високі температурні позначки. Всесвітня метеорологічна організація назвала найспекотніше місце в Європі за всю історію спостережень.

Метеорологи назвали найспекотніше місце у Європі

Ним виявилося місто Сіракузи на острові Сицилія. На перевірку даних у метеорологів пішли три роки.

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Так, 11 серпня 2021-го у місті зафіксували + 48,8 градуса Цельсія.

Попередній рекорд +48 градусів був встановлений в Афінах 10 липня 1977-го. Але ця інформація поки що не підтвердилася незалежною оцінкою.

Сицилію визнали найспекотнішим місцем в Європі / Фото Unsplash

2023 рік був найспекотнішим у світі

Спека вразила не лише континентальну Європу, а й США. У 2023 році у світі були найспекотніші липень і серпень за всю історію спостережень. Липень був фактично найспекотнішим місяцем за всю історію спостережень у всьому світі. Серпень 2023 року став другим.

Хвилі екстремальної спеки влітку в Північній півкулі спричинили руйнівні лісові пожежі, вплинули на здоров’я населення та порушили розпорядок дня,

– каже генеральний секретар ВМО професор Петтері Таалас.

У ВМО заявили, що період із січня по серпень 2023 року став другим найтеплішим за всю історію спостережень після 2016 року.

Аргентину "плавить" 40-градусна спека

Температура в Аргентині підвищується до нестерпних +40 градусів. В країні оголошено червоний рівень небезпеки. Аргентинці масово шукають тінь і намагаються освіжитися у фонтанах через пекельну спеку, яка охопила країну. Вони навіть кажуть, що кондиціонери не допомагають.

В Аргентині, країні з населенням близько 45 мільйонів осіб, вирощування сої, кукурудзи та пшениці має важливе економічне значення. Однак, зараз країна бореться з кліматичною ситуацією, що викликає занепокоєння, оскільки температура підіймається до безпрецедентних і нестерпних +40 градусів.

Спека посеред зими в Іспанії

25 січня в Іспанії було дуже спекотно. Максимальна зафіксована температура сягнула майже +30°C. І це посеред зими.

Напередодні у багатьох частинах Іспанії температура повітря перевищила +20°C. Але були й особливо спекотні міста. З чим пов'язана аномальна спека посеред зими – читайте за посиланням.