У Польщі тестуватимуть систему оповіщення цивільного захисту: коли та де лунатимуть сирени

У деяких польських містах звучатиме навчальне сповіщення населення. В рамках перевірки у Польщі планують випробувати нові сирени тривоги.

Так, у вівторок, 22 листопада, в Катовіце та загалом у Сілезькому воєводстві лунатимуть сирени тривоги. Навчальні випробування системи оповіщення населення проводитимуть впродовж чотирьох годин – з 9:00 до 13:00.

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У Польщі лунатимуть навчальні сирени

Тривожні сирени, розташовані в Сілезькому воєводстві, включно з гміною Рендзіни, будуть активовані в рамках воєводського навчання ефективності оповіщення та сповіщення громадян. Під час навчання тривогу буде чутно безперервно впродовж трьох хвилин. У разі загрози в Сілезькому воєводстві навчання буде скасовано.

Мета навчання – перевірити роботу сирени в умовах, максимально наближених до реальних,

– йдеться в офіційному повідомленні.

Процедуру сповіщення в окремих повітах і містах з повітовими правами розпочне відповідний повітовий центр управління кризовими ситуаціями після отримання повідомлення від Воєводського центру управління кризовими ситуаціями.