Так, во вторник, 22 ноября, в Катовице и в Силезском воеводстве будут раздаваться сирены тревоги. Учебные испытания системы оповещения населения будут проводить в течение четырех часов – с 9:00 до 13:00.

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В Польше будут раздаваться учебные сирены

Тревожные сирены, расположенные в Силезском воеводстве, включая гмину Рэндзины, будут активированы в рамках воеводского обучения эффективности оповещения граждан. Во время обучения тревогу будет слышно непрерывно в течение трех минут. В случае угрозы в Силезском воеводстве обучение будет отменено.

Цель обучения – проверить работу сирены в условиях, максимально приближенных к реальным,

– говорится в официальном сообщении.