Відпустка мрії пішла "коту під хвіст" через паспорт: як 1 сантиметр може зруйнувати всі плани

19-річний Джейк Бертон був в очікуванні свого першого польоту, який мав відбутися 28 грудня. Сім'я планувала зустріти Новий рік не в Англії, а в Іспанії. Втім, ірландський лоукостер Ryanair та паспорт юнака змінили всі плани на відпустку.

Все через 1-сантиметровий розрив у паспорті Джейка. Працівник Ryanair сказав, що паспорт пошкоджений, і пасажир не зможе пройти на борт.

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Сім'я пропустила відпустку через 1 сантиметр розриву в паспорті

Джейк, Рейчел і Кріс Бертони мали сісти на рейс Ryanair 28 грудня з аеропорту Іст-Мідлендс в Англії до Аліканте, Іспанія, для восьмиденної новорічної подорожі в сусідньому Бенідормі. Сім'я прибула в аеропорт, зареєструвалася на свій рейс, пройшла перевірку безпеки й нарешті прибула до воріт.

Тоді почалася посадка на літак, і коли родина підійшла до стійки, щоб просканувати квитки та перевірити паспорти, працівник сказав Джейку, що паспорт пошкоджений. Його не пустили на борт літака.

На першій сторінці паспорта, над сторінкою, на якій зображено фотографію та інформацію про Джейка, був маленький розрив, всього сантиметр, біля палітурки.

Тим часом батьки Джейка все ж могли сісти на літак, але вони не сіли, попри заклики сина відправитися у подорож без нього.

На цій планеті не було жодного способу. Я просто не могла цього зробити. Я б не змогла насолоджуватися,

– сказала вона.

Зазначається, що паспорт Джейка був виданий у жовтні 2022 року, і родина сказала, що не помітила розриву. Вони вважають, що це сталося, коли Джейк нещодавно використовував свій паспорт як основну форму ідентифікації після того, як у нього вкрали гаманець і посвідчення особи.

Родину могли відправити іншим рейсом

Сім'я вирішила шукати інші варіанти – вони підійшли до стійки іншої бюджетної авіакомпанії, і почули, що розрив невеликий і з ним можна подорожувати.

Паспорт Джейка одразу прийняли і сказали, що спробують переправити іншим рейсом, але, на жаль, такого не було.

Літак з Англії до Іспанії полетів без родини Бертонів / Фото Unsplash

Зазнавши поразки, родина повернулася додому. Замість того, щоб провести новорічну ніч в Іспанії, вони провели спокійну ніч вдома в Англії.

Сім'я втратила понад 1 500 доларів

Рейчел сказала, що загалом родина втратила 1 234 фунти стерлінгів, або близько 1 560 доларів США, між рейсами та транспортуванням до та з аеропорту.

Зараз ми робимо Джейку новий паспорт, і він буде під замком у шафі,

— сказала Рейчел.

Зрештою, родина закликає інших ще раз перевіряти свої паспорти перед поїздкою та не використовувати їх як повсякденне посвідчення особи. Для майбутніх поїздок родина придбає обкладинки для своїх паспортів.

До слова, це вже не перший випадок, коли людині відмовляють у посадці через пошкоджений паспорт. У грудні подружжю довелося скасувати свій медовий місяць до Туреччини після того, як авіакомпанія Turkish Airlines заборонила чоловікові літати з пошкодженим водою паспортом.