На гілках головної столичної ялинки розвішали близько шести кілометрів дротів зі святковими лампочками, 240 червоних та золотих новорічних куль, а на верхівку дерева почепили величезний наконечник у формі зірки. Основою святкового оздоблення стали 40 тривимірних сніжинок.

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Доки головна ялинка Праги прикрашатиме Староміську площу

Різдвяне дерево простоїть на площі лише до 6 січня 2022 року. Проте, як і в попередні роки, дерево хочуть не просто викинути, а гілки та стовбур планують використати з користю.

Ялинка залишиться на Староміській площі до свята Трьох королів, після чого будуть обрізані її гілки, які вже за традицією відвезуть до Празького зоопарку. Стовбур після розпилювання на дошки та брус передадуть до середньої професійної школи, де студенти виготовлятимуть меблі для ​​жителів празьких будинків для людей похилого віку, а також для будинків для дітей та молоді,

– розповів представник мерії Праги Ян Чабр.

До слова, коли встановлювали ялинку, влада міста навмисне не повідомляла точний час ввімкнення святкових вогнів на головній ялинці столиці, аби не стимулювати скупчення людей під час пандемії.

Головна різдвяна ялинка Праги / Фото ukrainein.cz

Чи буде ярмарок біля ялинки

Ще 25 листопада міністр охорони здоров'я Адам Войтех на пресконференції оголосив про заборону проведення різдвяних ярмарків у країні, за винятком продажу коропа та різдвяних ялинок. Відповідне розпорядження набуло чинності 26 листопада.

Проте, кілька власників різдвяних павільйонів на Староміській площі згодом почали прикрашати свої "будиночки", хоч вони й залишалися зачиненими. Водночас на Вацлавській площі різдвяний ярмарок, співорганізатором якого є Прага 1, існує на специфічних умовах. Там намагаються дотримуватися відповідних заходів безпеки.

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