Ще одна країна полегшує працевлаштування українських біженців: зміни стосуються дозволів

У Швейцарії готуються полегшити працевлаштування українських біженців. У парламенті пропонують замінити дозволи на роботу спрощеною онлайн-реєстрацією.

Такий захід може збільшити частку працевлаштованих українців удвічі до кінця року. Що відомо про це рішення – читайте далі у матеріалі!

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У Швейцарії полегшують працевлаштування українців

У швейцарському парламенті пропонують відмовитися від складної процедури отримання дозволу на роботу та замінити її на обов'язкову онлайн-реєстрацію. Це має полегшити пошук роботи біженцям з дозволом на проживання категорії S – онлайн-реєстрація дозволить брати людину на роботу одразу.

За таке рішення проголосувала Рада кантонів, а раніше – Національна рада. Тепер залишається ухвалити рішення в кабміні. За словами міністра юстиції Беат Янса, метою уряду Швейцарії є підвищення зайнятості українців зі статусом S із нинішніх 20% до 40% вже до кінця 2024 року.

Перехід від отримання дозволу до онлайн-реєстрації є ключовим кроком до досягнення цієї мети,

– сказав він.

Дозвіл на проживання категорії S надається у Швейцарії біженцям з України та їхнім близьким родичам.

У Швейцарії полегшують працевлаштування українських біженців / Фото Unsplash

За даними уряду Швейцарії станом на початок грудня 2023 року у Швейцарії проживали близько 66 000 людей зі статусом S. У листопаді 2023 року влада продовжила цей міграційний режим до 4 березня 2025 року.

В яких країнах Європи працює найбільше українців

Громадяни України демонструють активний підхід до пошуку можливостей працевлаштування в європейських країнах, які надають їм тимчасовий захист. Є держави, в яких працює найбільше українців.

Німеччина, яка прийняла найбільше українських біженців у Європі – понад 1 мільйон осіб – намагається залучити їх до роботи. Попри навчання та збільшення робочих місць, частка працевлаштованих все ще суттєво відстає від показників в інших країнах ЄС. Зокрема, у Німеччині працюють 25,2% біженців працездатного віку.

Водночас в інших країнах показники працевлаштування такі:

Чехія – 66%;

Польща – 65%;

Данія – 78%;

Швеція – 56%;

Велика Британія – 50%;

Нідерданди – 50%.

Хоча на законодавчому рівні українські біженці мають право відразу працювати в усіх країнах ЄС, є суттєві відмінності у системі соціальної допомоги.