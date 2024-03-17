Ще одна країна полегшує працевлаштування українських біженців: зміни стосуються дозволів
Джерело:swissinfo.ch
У Швейцарії готуються полегшити працевлаштування українських біженців. У парламенті пропонують замінити дозволи на роботу спрощеною онлайн-реєстрацією.
Такий захід може збільшити частку працевлаштованих українців удвічі до кінця року. Що відомо про це рішення – читайте далі у матеріалі!
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У Швейцарії полегшують працевлаштування українців
У швейцарському парламенті пропонують відмовитися від складної процедури отримання дозволу на роботу та замінити її на обов'язкову онлайн-реєстрацію. Це має полегшити пошук роботи біженцям з дозволом на проживання категорії S – онлайн-реєстрація дозволить брати людину на роботу одразу.
За таке рішення проголосувала Рада кантонів, а раніше – Національна рада. Тепер залишається ухвалити рішення в кабміні. За словами міністра юстиції Беат Янса, метою уряду Швейцарії є підвищення зайнятості українців зі статусом S із нинішніх 20% до 40% вже до кінця 2024 року.
Перехід від отримання дозволу до онлайн-реєстрації є ключовим кроком до досягнення цієї мети,
– сказав він.
Дозвіл на проживання категорії S надається у Швейцарії біженцям з України та їхнім близьким родичам.
У Швейцарії полегшують працевлаштування українських біженців / Фото Unsplash
За даними уряду Швейцарії станом на початок грудня 2023 року у Швейцарії проживали близько 66 000 людей зі статусом S. У листопаді 2023 року влада продовжила цей міграційний режим до 4 березня 2025 року.
В яких країнах Європи працює найбільше українців
Громадяни України демонструють активний підхід до пошуку можливостей працевлаштування в європейських країнах, які надають їм тимчасовий захист. Є держави, в яких працює найбільше українців.
Німеччина, яка прийняла найбільше українських біженців у Європі – понад 1 мільйон осіб – намагається залучити їх до роботи. Попри навчання та збільшення робочих місць, частка працевлаштованих все ще суттєво відстає від показників в інших країнах ЄС. Зокрема, у Німеччині працюють 25,2% біженців працездатного віку.
Водночас в інших країнах показники працевлаштування такі:
- Чехія – 66%;
- Польща – 65%;
- Данія – 78%;
- Швеція – 56%;
- Велика Британія – 50%;
- Нідерданди – 50%.
Хоча на законодавчому рівні українські біженці мають право відразу працювати в усіх країнах ЄС, є суттєві відмінності у системі соціальної допомоги.