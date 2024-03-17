Еще одна страна облегчает трудоустройство украинских беженцев: изменения касаются разрешений
Источник:swissinfo.ch
В Швейцарии готовятся облегчить трудоустройство украинских беженцев. В парламенте предлагают заменить разрешения на работу упрощенной онлайн-регистрацией.
Такая мера может увеличить долю трудоустроенных украинцев вдвое до конца года. Что известно об этом решении – читайте далее в материале!
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В Швейцарии облегчают трудоустройство украинцев
В швейцарском парламенте предлагают отказаться от сложной процедуры получения разрешения на работу и заменить ее на обязательную онлайн-регистрацию. Это должно облегчить поиск работы беженцам с видом на жительство категории S – онлайн-регистрация позволит брать человека на работу сразу.
За такое решение проголосовал Совет кантонов, а ранее – Национальный совет. Теперь остается принять решение в кабмине. По словам министра юстиции Беат Янса, целью правительства Швейцарии является повышение занятости украинцев со статусом S с нынешних 20% до 40% уже к концу 2024 года.
Переход от получения разрешения к онлайн-регистрации является ключевым шагом к достижению этой цели,
– сказал он.
Вид на жительство категории S предоставляется в Швейцарии беженцам из Украины и их близким родственникам.
В Швейцарии облегчают трудоустройство украинских беженцев / Фото Unsplash
По данным правительства Швейцарии по состоянию на начало декабря 2023 года в Швейцарии проживали около 66 000 человек со статусом S. В ноябре 2023 года власти продлили этот миграционный режим до 4 марта 2025 года.
В каких странах Европы работает больше всего украинцев
Граждане Украины демонстрируют активный подход к поиску возможностей трудоустройства в европейских странах, которые предоставляют им временную защиту. Есть государства, в которых работает больше всего украинцев.
Германия, которая приняла больше всего украинских беженцев в Европе – более 1 миллиона человек – пытается привлечь их к работе. Несмотря на обучение и увеличение рабочих мест, доля трудоустроенных все еще существенно отстает от показателей в других странах ЕС. В частности, в Германии работают 25,2% беженцев трудоспособного возраста.
В то же время в других странах показатели трудоустройства следующие:
- Чехия – 66%;
- Польша – 65%;
- Дания – 78%;
- Швеция – 56%;
- Великобритания – 50%;
- Нидерланды – 50%.
Хотя на законодательном уровне украинские беженцы имеют право сразу работать во всех странах ЕС, есть существенные различия в системе социальной помощи.