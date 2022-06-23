Так, підписана угода між Нацбанком України та Нацбанком Швейцарії вступить в дію уже з початку наступного тижня – 27 червня. Відтоді громадяни України, які опинилися в цій країні через російсько-українську війну, зможуть провести валютну операцію з обміну готівкової гривні на франки.

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Ми продовжуємо розширювати програми обміну готівкової гривні на місцеву валюту в країнах, які прийняли переселенців з України. Сьогодні підписали угоду з Національним банком Швейцарії. Обмін готівкової гривні на швейцарські франки для українців стартує 27 червня, – написав голова Національного банку України Кирило Шевченко.

Умови обміну гривні на франки у Швейцарії

обміняти гроші зможуть лише повнолітні українці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування у Швейцарській Конфедерації;

максимальна сума, яка доступна до обміну – 10 тисяч гривень на одну особу;

обмінний курс оновлюється щотижня, тому його варто уточнювати на сайтах банків UBS Switzerland AG та Credit Suisse. Саме у відділеннях цих банків й прийматимуть гривню.

В яких ще країнах доступна послуга з обміну готівкової гривні на місцеву валюту

Бельгія

Італія

Німеччина

Польща

Нідерланди

Швеція

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