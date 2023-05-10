Одна з країн Європи вимагає від українців продавати свої авто: що сталося

Швейцарія може зобов'язати українців продавати свої автівки. Уряд країни посилює контроль виплат соціальної допомоги. Чи всіх українців змусять продавати машини, та наскільки це залежить від кантону, читайте далі.

Біженців у Швейцарії можуть просити продати свої особисті автівки, щоб і надалі отримувати соцвиплати. Уряд країни вводить суворіші правила контролю за виплатами для шукачів притулку. Остаточне рішення буде ухвалювати місцева влада, тобто умови для кожного кантону будуть різними.

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За словами голови департаменту юстиції та поліції Швейцарії Елізабет Бом-Шнайдер, кожен випадок потрібно розглядати індивідуально. Вона наголошує, що українці мають прийняти рівні умови для отримання соціальних виплат.

До решти отримувачів соціальних допомог у Швейцарії застосовуються набагато суворіші правила. Сім'ям доводиться розкривати всю інформацію і подавати заявки на найменші витрати. Таким людям важко зрозуміти, що інші отримують соціальну допомогу і водночас мають змогу їздити машиною,

– пояснила підхід влади Елізабет Бом-Шнайдер.

У кожному кантоні діють різні правила

Ще у березні українцям, які понад рік проживають у Швейцарії, повідомили: якщо бажаєте і надалі отримувати фінансову допомогу, варто перевірити свої активи. Якщо вартість автомобіля перевищує встановлену владою кантону межу, його доведеться продати.

Кожен швейцарський кантон має свої норми активів для біженців. Для прикладу, у кантоні Люцерн ліміт на отримання соцвиплат – 4 000 франків (4 300 доларів) на одну особу. Якщо ж рахувати ліміт на родину, він складає 10 000 франків (11 000 доларів).

Чи всім українцям потрібно продавати власні авто у Швейцарії

Не поспішайте виставляти особисту автівку на продаж, якщо зможете довести, що вона необхідна вам за станом здоров'я або для роботи. Але зважайте, що окрім персональних авто, швейцарська влада буде враховувати й інші активи біженців – коштовності та готівку.

Також врахуйте, що після продажу авто соціальну допомогу в Швейцарії призупиняють на період, який залежить від суми, вирученої за машину.