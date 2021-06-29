У Швецію з домашнім улюбленцем: як реалізувати такий переїзд

Швеція дуже дружня до домашніх улюбленців. У країні закликають власників тварин бути відповідальними та дотримуватися певних правил догляду за улюбленцями. Емігрантам, які мають намір перевезти у Швецію своїх чотирилапих друзів, доведеться зібрати чимало документів.

Насамперед слід знати, що цуценятам і кошенятам має бути не менше 12 тижнів, перш ніж вони зможуть відправитися у Швецію. Людина не може розлучити цуцика з матір'ю до досягнення твариною 8-тижневого віку. Також у Швеції є забороненими породи, виведені від вовків, на кшталт Саарлускьської вовчої собаки.

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Мікрочипи та щеплення

Щоб привезти домашнього улюбленця до Швеції, він повинен мати ізомікрочип або ідентифікаційне татуювання. Це потрібно зробити перед отриманням будь-якої вакцини.

Тепер – про щеплення. Швеція вважається країною, вільною від сказу. Такого результату вдалося досягти саме завдяки пропаганді вакцинації. Тож домашню тварину, яку емігрант хоче перевезти до Швеції, йому спершу треба буде вакцинувати від зазначеного захворювання. Щеплення від сказу повинне бути зробленим більше, ніж за місяць, але менше, ніж за рік, до моменту перетину кордону.

Коли людина прибуває з-за меж ЄС, то можуть знадобитися додаткові докази тесту на антитіла. А якщо в країні, з якої походить емігрант, є високий ризик зараження сказом, то тваринку можуть помістити на карантин.

Зазначені вище правила не стосуються тварин, які не передають сказ. Такими є рептилії та птиці.

Шведський клуб собаківництва виступає за те, щоб, окрім щеплення від сказу, всі цуценята були вакциновані проти парвовіруса, чумки та інфекційного гепатиту. Ці вакцини є рекомендованими, але не обов'язковими для в'їзду в країну.

Щеплення від сказу є обов'язковим для всіх собак у Швеції / Фото Unsplash

Документи

Власники повинні подбати про наявність дійсного паспорта домашньої тварини ЄС. Отримати документ можна у будь-якого сертифікованого ветеринара в європейській країні. Саме в цьому паспорті й має міститися інформація про всі зроблені щеплення.

Якщо емігрант прибуває з-за меж ЄС, йому знадобиться сертифікат, завірений печаткою офіційного ветеринара. Ветеринар повинен підтвердити документи, що стосуються ідентифікаційного маркування, мікрочипування, вакцинації від сказу та декларації власника домашньої тварини. Останній документ слугує доказом того, що емігрант є власником тварини та не планує продавати її у Швеції.

Мінімум за 48 годин до прибуття потрібно повідомити митницю про прибуття з домашнім улюбленцем. Крім того, до відома слід поставити ветеринарного лікаря прикордонної інспекції. Це можна зробити онлайн або за допомогою червоної смуги "товари для декларування" на митниці. Всі ці дії спрямовані на те, аби перешкоджати незаконному обігу тварин.

За перевезення дорогих порід тварин потрібно буле заплатити імпортне мито. Йдеться про породи, які коштують понад 3 000 крон (близько 9 721 гривні) за умови перетину кордону автомобілем або потягом, та понад 4 300 крон (близько 13 934 гривень), якщо людина подорожує літаком або поромом.

Для отримання додаткової інформації з цього питання у Шведської ради з питань сільського господарства є корисний гайд про подорожі до Швеції з кішкою, собакою або тхором.

Паспорт для тварин може видати будь-який ветеринар у країні ЄС / Фото Chiara Milford

Реєстрація

Після переїзду до Швеції з цуценям потрібно зареєструвати право власності на собаку у Шведській раді сільського господарства. Це теж можна зробити це онлайн. Послуга є платною. Її вартість становить 40 крон (приблизно 130 гривень). Інших тварин це не стосується.

Наступним кроком є встановлення шведського ідентифікатора. На це може піти кілька місяців. Потрібно скористатися послугами шведського штатного нумератора.

Місцеві власники тварин також рекомендують зареєструвати улюбленця на сервісі DjurID.se. Це може бути корисним, якщо тварина загубиться.

Не зайвим буде застрахувати улюбленця. Послуга не належить до законних вимог, але дозволить заощадити на послугах ветеринарів, які у країні є дуже високими. Шведське бюро страхування споживачів пропонує безліч варіантів страхування домашніх тварин, серед яких можна обрати оптимальний для себе.

Відповідальність за тих, кого приручили

Варто звернути увагу на те, що власник тварини у Швеції завжди несете відповідальність за дії вихованця. Якщо тварина заподіє комусь шкоду, то її власника у будь-якому випадку притягнуть до відповідальності, навіть якщо він не міг вплинути на інцидент.

Загалом Швеція суворо ставиться до недбальства під час виховання тварин. У країні заборонено відмовлятися від улюбленця. За такі дії власник тварини може навіть потрапити до в'язниці терміном на два роки.

Швеція також забороняє обрізання частин тіла тварин (вух, хвоста), девокалізацію, тримання у клітках та на припоні, залишання тварин самих в авто на тривалий проміжок часу. Покараним може бути й той господар, який не вигулює та не годує улюбленця належним чином. Так Швеція гарантує тваринам безпеку. Тому всі складнощі процедури перевезення улюбленця у країну можна назвати виправданими.

У Швеції заборонено залишати собаку саму в авто довше, ніж на три години / Фото Unsplash