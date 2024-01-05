Близько 1000 автомобілів застрягли у снігу на трасах Швеції та Данії: водіїв рятували серед ночі

Рятувальні служби вночі евакуювали водіїв, які застрягли на трасах у Данії та Швеції. Сильні морози та снігопади заблокували дороги і автомобілісти опинилися у пастці.

У заторах стояли до тисячі автомобілів. Через потужний снігопад та ожеледицю водії не могли проїхати вперед або розвернутись назад. Більшості з них довелось просто покинути свої автівки на дорозі.

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Людей рятували просто на трасі

Військові у Швеції були змушені застосувати гусеничні машини, щоб допомогти евакуювати заблокованих водіїв. Також вони доставляли воду та їжу тим, хто застряг на автомагістралі на півдні Швеції.

Поки що Транспортна агенція Швеції повідомляє: очікують, що заблоковану ділянку дороги між Хорбі та Крістіанстадом знову відкриють ввечері. Але спершу треба прибрати з неї покинуті автомобілі, чим зараз активно і займаються.

Водії залишили на трасі багато транспорту, коли їх евакуювали рятувальники. Дехто з них таки зміг розвернутися, але для цього прорізали спеціальні отвори в металевих бар'єрах, які розділяють смуги.

Арктичний циклон в Європі

Сніг, ожеледиця та мороз – саме така негода вирує протягом тижня у Північній Європі. Нещодавно у Швеції та Фінляндії почали фіксувати рекордно низькі температури – понад мінус 40 градусів.

А цієї ночі у Фінляндії зафіксували найнижчу температуру XXI століття – в аеропорту Енонтекіо стовпчик термометра показав -44,3°С.

Через такі низькі температури і рясні снігопади країни Північної Європи страждають від проблем із транспортом та магазинами. У деяких містах закрили школи.

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