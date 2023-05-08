Швеція збільшує зарплати для трудових мігрантів: скільки можна заробити

Уряд Швеції ухвалив рішення подвоїти дохід іноземних працівників. Таким чином держава планує боротися з низьким рівнем оплати праці іммігрантів. На скільки зросте зарплата для іноземців у Швеції, і яку роботу там пропонують українцям, розповідаємо далі.

Після урядового рішення про збільшення доходу для іноземців у Швеції, зарплати трудових мігрантів зростуть майже вдвічі: з 13 000 шведських крон (близько 1 230 євро) на місяць до 26 560 шведських крон (близько 2 530 євро).

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Чим зумовлене рішення шведської влади

Міністр міграції Швеції Марія Малмер Стенергард зазначила, що країна бажає переглянути підхід до трудової міграції та покінчити з низьким рівнем оплати праці. Вже зараз понад 70% заробітчан у Швеції мають дохід у понад 25 000 шведських крон щомісяця, тому для них нічого не зміниться. "‎Вирівняють" тільки найменші зарплати трудових мігрантів.

Минулого року Швеція надала понад 24 000 дозволів на роботу для іноземців. Шведське Міграційне агентство прогнозує, що у 2023 році близько 100 000 іноземців звернуться за дозволом на працю в країні.

Робота для українців у Швеції: на які напрямки є найбільший попит

Швеція – країна зі стабільною економікою та високим рівнем життя. Тому вона приваблює українців високими зарплатами, гідними умовами праці та лояльним ставленням влади до трудових мігрантів.

Умови роботи для іноземних працівників у державі підпорядковуються тим же законам, що і для громадян Швеції. Відповідальність за безпеку праці повністю покладається на роботодавця. Робочий день у країні триває 8 годин, а вільного часу у працівників має бути не менше 11 годин.

Професії, які є найбільш популярними у Швеції, зручно моніторити через місцевий Центр зайнятості – на сайті Arbetsformedlingen. За даними цього сервісу, у 2023 найбільш популярними є такі напрямки:

робота на будівництві (інженер, укладач плитки, сантехнік, маляр);

сільське господарство (робота в теплицях, збір овочів та ягід, обробка врожаю, консервні заводи);

фахівці у сфері IT-технологій;

медичні працівники нижчої ланки (санітар, медсестра);

кухарі та кулінари;

водії та автомеханіки;

педагоги дошкільної та початкової шкільної освіти;

професії, які не вимагають спеціальної кваліфікації (різнороб, кур’єр, пакувальник, двірник).

Нагадаємо, згідно з останніми даними, статус тимчасово переміщених осіб у Швеції отримали 42 тисяч громадян України.