Швеція збільшує зарплати для трудових мігрантів: скільки можна заробити
Джерело:Euractiv
Уряд Швеції ухвалив рішення подвоїти дохід іноземних працівників. Таким чином держава планує боротися з низьким рівнем оплати праці іммігрантів. На скільки зросте зарплата для іноземців у Швеції, і яку роботу там пропонують українцям, розповідаємо далі.
Після урядового рішення про збільшення доходу для іноземців у Швеції, зарплати трудових мігрантів зростуть майже вдвічі: з 13 000 шведських крон (близько 1 230 євро) на місяць до 26 560 шведських крон (близько 2 530 євро).
Читайте також: Найпопулярніші сезонні вакансії та зарплати в Скандинавії
Чим зумовлене рішення шведської влади
Міністр міграції Швеції Марія Малмер Стенергард зазначила, що країна бажає переглянути підхід до трудової міграції та покінчити з низьким рівнем оплати праці. Вже зараз понад 70% заробітчан у Швеції мають дохід у понад 25 000 шведських крон щомісяця, тому для них нічого не зміниться. "Вирівняють" тільки найменші зарплати трудових мігрантів.
Минулого року Швеція надала понад 24 000 дозволів на роботу для іноземців. Шведське Міграційне агентство прогнозує, що у 2023 році близько 100 000 іноземців звернуться за дозволом на працю в країні.
Робота для українців у Швеції: на які напрямки є найбільший попит
Швеція – країна зі стабільною економікою та високим рівнем життя. Тому вона приваблює українців високими зарплатами, гідними умовами праці та лояльним ставленням влади до трудових мігрантів.
Умови роботи для іноземних працівників у державі підпорядковуються тим же законам, що і для громадян Швеції. Відповідальність за безпеку праці повністю покладається на роботодавця. Робочий день у країні триває 8 годин, а вільного часу у працівників має бути не менше 11 годин.
Професії, які є найбільш популярними у Швеції, зручно моніторити через місцевий Центр зайнятості – на сайті Arbetsformedlingen. За даними цього сервісу, у 2023 найбільш популярними є такі напрямки:
- робота на будівництві (інженер, укладач плитки, сантехнік, маляр);
- сільське господарство (робота в теплицях, збір овочів та ягід, обробка врожаю, консервні заводи);
- фахівці у сфері IT-технологій;
- медичні працівники нижчої ланки (санітар, медсестра);
- кухарі та кулінари;
- водії та автомеханіки;
- педагоги дошкільної та початкової шкільної освіти;
- професії, які не вимагають спеціальної кваліфікації (різнороб, кур’єр, пакувальник, двірник).
Нагадаємо, згідно з останніми даними, статус тимчасово переміщених осіб у Швеції отримали 42 тисяч громадян України.