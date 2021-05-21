Новые версии песни SHUM творят с использованием различных музыкальных инструментов: пианино, барабанов, гитар и других. Встречаются и разные стили исполнения: от меланхолической лирики к панк-року. Участие в перепеве берут как новички, так и профессиональные музыканты.
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Каверы от украинской диаспоры
Перепели хит украинцы в Нидерландах. В частности, известный ансамбль песни и танца "Русалка" из города Хенгело.
Мы собрались, репетнулы, хоровод поводили, предварительно пройдя тест на корону. Так и родился кавер на песню SHUM,
– с позитивом отметила художественная руководительница ансамбля Елена Копаничук.
Коллективу удалось не только перепеть песню SHUM, но и лично пообщаться с группой Go_A. Правда, в режиме онлайн, для безопасности.
Присоединились к флешмобу и украинцы с вокального ансамбля "Красные Корали". Они сделали видео на берегу моря в Нидерландах. Коллектив активно болеет за Украину и призывает поддерживать выступление Go_A.
Каверы иностранцев
Чувственное исполнение под гитару представил блоггер из Греции Esc Mike. Видео собрало более двухсот положительных отзывов. Слушатели пишут, что не могут оторваться от прослушивания и благодарят Украину за эту песню. Вот несколько комментариев под опубликованным видеороликом в ютубе:
- "Спасибо, что полюбили украинские песни, очень приятно было услышать в Вашем исполнении";
- "Круто. Очень волшебно. Молодец";
- "Получилось очень колоритно";
- "Божественно! Так приятно, что поют именно на украинском!".
Как греческий блоггер Esc Mike перепел украинский хит SHUM: смотрите видео
А вот еще один блоггер из Греции на своем канале в ютубе под названием Piano with Pano перепел композицию под звуки пианино. Видео собрало 25 положительных комментариев.
Кавер песни SHUM от Piano with Pano: смотрите видео
В то время музыкант Danny McEvoy из Великобритании сделал веселую и энергичную версию песни Go_A под звучание акустической гитары. На видео он предстал в шляпе с изображением украинского флага.
Кавер песни SHUM от Danny McEvoy: смотрите видео