Новые версии песни SHUM творят с использованием различных музыкальных инструментов: пианино, барабанов, гитар и других. Встречаются и разные стили исполнения: от меланхолической лирики к панк-року. Участие в перепеве берут как новички, так и профессиональные музыканты.

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Каверы от украинской диаспоры

Перепели хит украинцы в Нидерландах . В частности, известный ансамбль песни и танца "Русалка" из города Хенгело.

Коллектив был создан четырьмя украинцами, которых во время Второй мировой войны в западную Европу вывезли немцы. Впоследствии они попали в Нидерланды, где начали развивать украинскую культуру. Сейчас в ансамбле есть не только украинцы , но и многие нидерландц ы .

Мы собрались, репетнулы, хоровод поводили, предварительно пройдя тест на корону. Так и родился кавер на песню SHUM,

– с позитивом отметила художественная руководительница ансамбля Елена Копаничук.

Коллективу удалось не только перепеть песню SHUM, но и лично пообщаться с группой Go_A . Правда, в режиме онлайн, для безопасности.

Присоединились к флешмобу и украинцы с вокального ансамбля "Красные Корали" . Они сделали видео на берегу моря в Нидерландах. Коллектив активно болеет за Украину и призывает поддерживать выступление Go_A.

"Красные Корали" известны как исполнители духовных и народных композиций. Большинство репертуара ансамбля составляют украинские песни.

Каверы иностранцев

Чувственное исполнение под гитару представил блоггер из Греции Esc Mike . Видео собрало более двухсот положительных отзывов. Слушатели пишут, что не могут оторваться от прослушивания и благодарят Украину за эту песню. Вот несколько комментариев под опубликованным видеороликом в ютубе :

"Спасибо, что полюбили украинские песни, очень приятно было услышать в Вашем исполнении";

"Круто. Очень волшебно. Молодец";

"Получилось очень колоритно";

"Божественно! Так приятно, что поют именно на украинском!".

Как греческий блоггер Esc Mike перепел украинский хит SHUM: смотрите видео

А вот еще один блоггер из Греции на своем канале в ютубе под названием Piano with Pano перепел композицию под звуки пианино . Видео собрало 25 положительных комментариев.

Кавер песни SHUM от Piano with Pano: смотрите видео

В то время музыкант Danny McEvoy из Великобритании сделал веселую и энергичную версию песни Go_A под звучание акустической гитары . На видео он предстал в шляпе с изображением украинского флага .

Кавер песни SHUM от Danny McEvoy: смотрите видео