Штрафи для велосипедистів в Польщі: які суми доведеться платити порушникам

З січня 2022 року у Польщі набули чинності нові покарання для водіїв-правопорушників. Нові штрафні тарифи торкнулися також й велосипедистів, які не дотримуються ПДР.

Рішення стосується зокрема неповнолітніх велосипедистів, за яких несуть відповідальність опікуни. Деякі порушники вже встигли сплатити максимальні штрафи у цьому році.

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Штрафи для велосипедистів в Польщі

Розміри штрафів для водіїв популярних двоколісних транспортних засобів можуть сягати до 2 500 злотих.

Найчастіше велосипедист в Польщі ризикує отримати штраф у розмірі 1 500 злотих. Таке покарання може отримати, наприклад, той, хто забув подбати про ліцензію на велосипед. Водій велосипеда, який керує транспортним засобом не на дорозі загального користування, а у житловій зоні чи в зоні руху без відповідного права на це, також буде оштрафованим на суму до 1 500 злотих.

Така ж сума покарання застосовується до підлітків, які без відповідного посвідчення (дозволу) пересуваються громадськими велодоріжками (штрафи надішлють опікунам дітей). Дорогами загального користування у Польщі можуть пересуватися лише повнолітні особи (від 18 років). Якщо велосипедисту ще не виповнилося повних 18 років, то він повинен отримати посвідчення велосипеда (тобто, скласти іспит на право керування велосипедом). При цьому власнику велосипеда має бути щонайменше 10 років. Існує ще один варіант – отримати ліцензію на керування транспортними засобами категорії B1 (мінімальний вік – 16 років).

Крім того, не варто забувати, що кожен водій велосипеда повинен мати предмети для власної безпеки, насамперед шолом для захисту голови.