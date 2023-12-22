Затримки, скасування рейсів та хаос: шторм руйнує передріздвяні плани європейців

Шторм "‎Піа" став причиною масових скасувань рейсів і потягів у Європі. Пасажири панікують, адже всі поспішають доїхати до своїх пунктів призначення на Різдво.

Зараз негода вирує на півночі Європи. Через шторм сталися масові затримки в аеропортах, на залізницях та автошляхах. Європейські аеропорти скасувати сотні вильотів. Які країни страждають від "‎Піа" найбільше – далі в матеріалі.

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В Європі вирує шторм "‎Піа"

Нідерландські ЗМІ повідомили, що через сильний шторм в аеропорту "‎Схіпгол" в Амстердамі було скасовано понад 320 рейсів, а затримано – майже 650. Це найбільше летовище в Нідерландах і потужний транспортний хаб. Зараз "‎Схіпгол" поринув у справжній хаос, пасажири очікують на свої рейси і намагаються замінити квитки.

Аеропорт "‎Роттердам-Гаага" також попередив про можливі затримки. Аналогічна ситуація і в місті Ейндховен.

У Нідерландах зупинився не тільки авіатранспорт, значні затримки і з потягами.

У Фінляндії затримуються рейси

Водночас фінська газета Yle повідомила, що в аеропорту Гельсінкі можуть бути скасування і затримки через потужний вітер та сильний сніг. В середньому поки що рейси затримуються на 3 години, але ситуація з погодою може погіршитися.

Погода несприятлива і варто очікувати затримок,

– попереджає пасажирів Finavia.

Завантажена п'ятниця

Лондонський аеропорт Великої Британії "‎Хітроу" є найзавантаженішим у країні. І сьогодні тут планують відправити в передріздвяні рейси близько 250 тисяч пасажирів.

Аеропорти Единбурга, Брістоля, Бірмінгема та Глазго також оголосили, що ця п'ятниця буде великим випробуванням для авіагалузі через величезний наплив мандрівників.

Поки що погана погода значно не вплинула на логістику Великої Британії. Лише British Airways скасувала 20 внутрішніх та європейських рейсів до та з "‎Хітроу", включаючи Манчестер, Ньюкасл та Глазго. Пасажири вже замінили квитки на альтернативні рейси.