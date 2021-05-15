Шопінг у Польщі: які зміни запровадили щодо Tax Free

Польща запроваджує власну електронну систему Tax Free. Відтак, іноземні покупці незабаром зможуть повертати VAT (податок на додану вартість) без паперових документів. У Міністерстві фінансів Польщі запевняють, що нововведення матиме ряд переваг для шопінг-туристів.

Послуга буде доступною на електронній сторінці польської податкової (e-Urzędu Skarbowego). Зміни набудуть чинності з початку наступного року.

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Tax Free зараз

Сьогодні українці, як здійснюють покупки у Польщі, можуть сподіватися на повернення Tax Free, якщо вони:

придбали у Польщі товару на мінімум 200 злотих (близько 1460 гривень) у магазинах, в яких видають документи на Tax Free;

(близько 1460 гривень) у магазинах, в яких видають документи на Tax Free; одержали паперовий касовий чек і фактуру Tax Free ;

; своєчасно вивезли товар у нерозпакованому вигляді з території Польщі, і це підтвердив працівник митно-податкової служби, поставивши відповідні штампи на фактурі.

Tax Free з 2022 року

З 1 січня 2022 року всі магазини, які повертають VAT, повинні надавати покупцям необхідні документи Tax Free виключно в електронній формі. Їх можна буде отримати у мобільному додатку чи електронній скриньці.

Польські магазини, які з 2022 року планують оформлювати Tax Free, мають з 1 липня 2021 року зареєструватися на платформі електронних податкових і митних послуг (Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych).

У Польщі стверджують, що ці зміни є позитивними для шопінг-туристів. Адже на кордоні їм достатньо буде лише показати документ, що підтверджує особу, а якщо оплата товару відбулася безготівково, то VAT аналогічним чином повернуть після перетину кордону.

Нагадаємо, що раніше створення електронних систем такого формату успішно організували: Франція, Іспанія, Італія, Австрія та Естонія.