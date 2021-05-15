Услуга будет доступна на электронной странице польской налоговой (e-Urzędu Skarbowego). Изменения вступят в силу с начала следующего года.

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Tax Free сейчас

Сегодня украинцы, которые совершают покупки в Польше, могут надеяться на возвращение Tax Free, если они:

приобрели в Польше товара на минимум 200 злотых (около 1460 гривен) в магазинах, в которых выдают документы на Tax Free;

получили бумажный кассовый чек и фактуру Tax Free ;

своевременно вывезли товар в нераспакованном виде с территории Польши, и это подтвердил работник таможенно-налоговой службы, поставив соответствующие штампы на фактуре.

Tax Free с 2022 года

С 1 января 2022 все магазины, которые возвращают VAT, должны предоставлять покупателям необходимые документы Tax Free исключительно в электронной форме . Их можно будет получить в мобильном приложении или по электронному адресу.

Польские магазины, которые с 2022 года планируют оформлять Tax Free, должны с 1 июля 2021 года зарегистрироваться на платформе электронных налоговых и таможенных услуг (Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych) .

В Польше утверждают, что эти изменения являются положительными для шопинг-туристов. Ведь на границе им достаточно будет лишь предъявить документ, удостоверяющий личность, а если оплата товара состоялась безналично, то VAT аналогичным образом вернут после пересечения границы.