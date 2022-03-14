Магазин відчинений щодня з 12:00 до 18:00. Отримати речі безкоштовно мають право ті громадяни України, які через напад Росії були змушеними шукати безпеки в Польщі.
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Детальніше про підтримку українських біженців у Гданську
Магазин з безкоштовними речами для українських біженців розташований в ТЦ Galeria Madison, що на вулиці Райська. У ньому можна знайти не лише одяг, а й взуття, аксесуари та інші речі, необхідні для початку життя в новому місті.
Крім того, вимушено переселені громадяни України у Гданську можуть безплатно користуватися трамваями та автобусами. Для цього при собі треба мати один з таких документів:
- паспорт з в'їзним штампом від 24 лютого 2022 року;
- карту перебування біженця;
- тимчасовий документ, що посвідчує особу.
Нагадуємо, що з початку жорсткої війни, яку влаштувала кремлівська влада, до Польщі виїхали понад 1,7 мільйона українців.