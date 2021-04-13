У школах Берліну школярів тестуватимуть на COVID-19: коли і як

Коронавірус у Німеччині продовжує поширюватися швидкими темпами. Нові штами частіше вражають молодь. Тож у країні вдаються до різних заходів безпеки. Наприклад, у столиці школярам з 19 квітня 2021 року почнуть робити тести на COVID-19. Сенатський відділ освіти вже надав офіційне підтвердження цієї інформації.

Тестування буде обов'язковим, а не рекомендованим. Така практика, на думку влади, допоможе створити безпечні умови для навчання у школах.

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Заходи безпеки у школах

Швидкі тести на COVID-19 у берлінських школах робитимуть двічі на тиждень. Школярам не потрібно буде нікуди додатково ходити. Все відбуватиметься безпосередньо у навчальних закладах. Дітей з позитивними результатами батьки будуть змушені забрати додому.

Чинними залишаються всі попередньо оголошені владою заходи безпеки, які стосуються носіння масок та використання антисептиків. Також учні шкіл продовжують бути поділеними на групи. Школярі у навчальних групах чергуються за графіком таким чином, щоб на уроках була присутня половина класу.

Окрім того, вчителі мають пріоритетну позицію у черзі на вакцинацію.

У школах Берліну школярів тестуватимуть на COVID-19 / Фото GettyImages