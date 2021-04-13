Коронавирус в Германии продолжает распространяться быстрыми темпами. Новые штаммы чаще поражают молодежь. Поэтому в стране прибегают к различным мерам безопасности. Например, в столице школьникам с 19 апреля 2021 года начнут делать тесты на COVID-19. Сенатский отдел образования уже предоставил официальное подтверждение этой информации.

Тестирование будет обязательным, а не рекомендованным. Такая практика, по мнению властей, поможет создать безопасные условия для обучения в школах.

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Меры безопасности в школах

Быстрые тесты на COVID-19 в берлинских школах будут делать два раза в неделю . Школьникам не нужно будет никуда дополнительно ходить. Все будет происходить непосредственно в учебных заведениях . Детей с положительными результатами родители будут вынуждены забрать домой.

Действующими остаются все предварительно объявленные властями меры безопасности, касающиеся ношения масок и использования антисептиков . Также учащиеся в школах продолжают быть разделенными на группы. Школьники в учебных группах чередуются по графику таким образом, чтобы на уроках присутствовала половина класса.

Кроме того, учителя имеют приоритетную позицию в очереди на вакцинацию.