У Норвегії збудували школу майбутнього: вона повністю на відновлювальній енергії

Школа у Норвегії повністю живиться від відновлювальної енергії. Архітектори спроєктували унікальний екологічний навчальний заклад, який до того ж є дуже економним.

Будівлю середньої школи в норвезькому місті Дребак створило архітектурне бюро Snohetta. Замовлення спеціалісти отримали ще у 2015 році. Над створенням цієї унікальної школи працювали не лише архітектори, а й самі учні та учителі. Вони допомагали розробити зручний дизайн.

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Екологічне навчання

Енергоефективна школа – це прямокутна будівля на узліссі. До корпусу прилягає кутова плита, на якій розташували величезну сонячну панель. Цю конструкцію продумали спеціально, щоб отримувати якомога більше сонячної енергії. Щоб досягти максимального ефекту, сонячні батареї повернули на південь із нахилом у 33 градуси.

Сучасна школа у місті Дребак / Фото Snohetta

Школа має близько 900 м² площі, яку потрібно опалювати. Утім, якщо порівнювати з іншими будівлями такого ж розміру, вона витрачає значно менше енергії. Будівля вироблятиме 30 500 кВт/год за рахунок сонячних батарей.

Подбали також і про екологію та здоров'я учнів. Для будівництва школи використали матеріали з низьким вмістом вуглецю. А відкриту ігрову зону розташували просто на природі – щоб діти могли більше часу проводити на свіжому повітрі.

Осло стане першим містом без викидів до 2030 року

Норвегія пропагує екологічний спосіб життя. Осло – столиця Норвегії – прагне стати першим містом із нульовими викидами в світі. Влада максимально посилила зусилля, щоб досягти цієї амбітної мети.

В Осло електрика та опалення вже давно покриваються за рахунок гідроенергетики. Тому зараз у місті сконцентрувались на тому, щоб замінити всі дизельні автобуси електричними.