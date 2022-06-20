Щоб відлякати погано вдягнених туристів: на Майорці ресторани запроваджують дрес-код

Нерідко туристи не дотримуються певних етичних норм, перебуваючи на відпочинку. Вони можуть відвідувати заклади харчування у пляжному одязі тощо.

На Майорці 11 ресторанів вводять дрес-код

Такі випадки почастішали у Пальма-де-Майорці на іспанських Балеарських островах. Тому група з 11 ресторанів запровадила дрес-код. Це рішення має на меті відсіяти погано одягнених туристів.

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Для реалізації такого правила ресторани, всі члени групи Palma Beach, запровадили QR-коди. Клієнт має відсканувати та перевірити обов'язковий дрес-код – Smart Chic.

Зокрема, цей дрес-код забороняє:

приходити до закладу в майках, купальних костюмах, карнавальних костюмах;

мати на собі дешеві аксесуари, придбанні у вуличних торгівців, наприклад, сонцезахисні окуляри, капелюхи або перуки.

Крім того, вхід до цих 11 ресторанів буде заборонено тим туристам, які мають на собі золоті ланцюжки, футболки чи одяг із логотипами інших компаній на островах, які пропагують п'яний туризм.

Для чого запроваджувати такий дрес-код

Річ у тім, що Середземноморський архіпелаг, до складу якого входить Майорка, Менорка, Ібіца та Форментера, відомий місцями для п'яного туризму. Дешеві напої, паби і алко-круїзи, які пропонують на островах, манили туристів з усієї Європи з однієї причини – дешеві п'яні розваги.

Тому, запровадження такого дрес-коду є частиною ширшої спроби змінити модель туризму, яку пропонують Балеарські острови. Оскільки нерідко в цій місцевості ще й спостерігали випадки, коли п'яні туристи вилітали з балконів у басейни.

на островах також почали діяти нові правила — забороняють 2-в-1, щасливі години та безкоштовні бар-пропозиції, обмежуючи продаж алкоголю з 21:30 до 8:00 ранку, обмеження алкогольних напоїв до шести на день у готелях типу "все включено".