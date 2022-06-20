На Майорке 11 ресторанов вводят дресс-код

Подобные случаи участились в Пальма-де-Майорке на испанских Балеарских островах. Поэтому группа из 11 ресторанов ввела дресс-код. Это решение имеет целью отсеять плохо одетых туристов.

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Для реализации такого правила рестораны, все члены группы Palma Beach, ввели QR-коды. Клиент должен отсканировать и проверить обязательный дресс-код – Smart Chic.

В частности, этот дресс-код запрещает:

приходить в заведение в майках, купальных костюмах, карнавальных костюмах;

иметь на себе дешевые аксессуары, приобретенные у уличных торговцев, например, солнцезащитные очки, шляпы или парики.

Кроме того, вход в эти 11 ресторанов будет запрещен тем туристам, у которых есть золотые цепочки, футболки или одежда с логотипами других компаний на островах, пропагандирующих пьяный туризм.

Для чего вводить такой дресс-код

Дело в том, что Средиземноморский архипелаг, состоящий из Майорки, Менорки, Ибицы и Форментера, известен местами для пьяного туризма. Дешевые напитки, пабы и алко-круизы, предлагаемые на островах, манят туристов со всей Европы по одной причине – дешевые пьяные развлечения.

Поэтому введение такого дресс-кода является частью более широкой попытки изменить модель туризма, которую предлагают Балеарские острова. Поскольку нередко в этой местности еще и наблюдали случаи, когда пьяные туристы вылетали с балконов в бассейны.

Заметьте: на островах также начали действовать новые правила – запрещают 2-в-1, счастливые часы и бесплатные бар-предложения, ограничивая продажу алкоголя с 21:30 до 8:00 утра, ограничение алкогольных напитков до шести в день в гостиницах типа "все включено".