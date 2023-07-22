Штрафи до 3 000 євро: що не можна робити на пляжі в Іспанії

У багатьох містах Іспанії діють цікаві "‎пляжні заборони", про які не так і легко здогадатися. Виявилось, що в країні є чимало неочевидних обмежень для відпочинку на узбережжі. Про них точно варто знати.

Узбережжя Іспанії приваблює мандрівників сонячними пляжами, смачною їжею та різноманітними активностями. Однак туристам потрібно бути обачними: не всі знають, що у країні стягують суворі штрафи за порушення правил поведінки на пляжах.

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Паління

На деяких пляжах Барселони, Андалусії, Кантабрії, Валенсії та Канарських островів суворо заборонено палити. Місцеві та туристи, які ігнорують це правило, можуть недорахуватися від 30 до 450 євро. На узбережжі є зрозумілі таблички, які підкажуть, що потрібно відійти до спеціально облаштованого місця, якщо ви хочете закурити.

Активні ігри та галас

Так, це може здатися дивним, але на деяких іспанських пляжах заборонено грати в м'яча. Все через ризик, що інші відпочивальники можуть травмуватися. Це стосується і деяких інших рухливих ігор. Наприклад, гра в футбол чи бадмінтон на людному пляжі може коштувати вам від 500 до 3 000 євро. Такі ж штрафи за розпивання алкогольних напоїв.

Також забороняється шуміти або вмикати музику гучністю понад 45 децибелів – за це штрафують до 700 євро.

На деяких пляжах Іспанії заборонені ігри з м'ячем / Фото Unsplash

Обережно, вогонь

В Іспанії забороняють влаштовувати барбекю на пляжі, якщо ви не отримали спеціальний дозвіл. За таке порушення можуть виписати штраф до 3 000 євро. Часто місцева влада проти кемпінгів на піску. Туристи можуть заплатити від 40 до 150 євро за кожен незаконно зайнятий метр міського пляжу. А у Мурсії штраф за кемпінг в недозволеному місці може досягати 1 500 євро.

На більшості пляжів дозволено їсти, тут немає жодних проблем. Але приготувати цю їжу на вогні вам не дозволять. Розпалювання багаття може коштувати вам до 1 500 євро.

Відпочинок з тваринами

Краще заздалегідь дізнатися, чи можна брати собаку на конкретний пляж. В Іспанії є місця, де відпочинок з тваринами дозволений. Якщо ні, то штраф за вашого улюбленця становитиме від 90 до 1 500 євро. Все залежить від конкретного регіону. Але ніхто не має права заборонити приводити на пляж собак-поводирів або рятувальників.

Уточніть, чи дозволено на пляжі відпочивати з собакою / Фото Pexels

Іще кілька правил

Ще одна цікава заборона діє на деяких пляжах у Валенсії. Тут не дозволяють займати собі місце, розклавши парасольку чи залишати рушники на піску. За таке можуть покарати до 3 000 євро.

Деякі місця в Іспанії проти того, щоб відвідувачі використовували шампунь чи гель у пляжному душі. Це шкідливо для довкілля, а також інші можуть послизнутися і травмуватись. Тому за таке порушення можуть "нагородити" штрафом до 750 євро.

У будь-якому разі поліція Іспанії не буде штрафувати вас на максимальні суми одразу на пляжі. Спершу правоохоронці зроблять зауваження. Також про всі заборони обов'язково попереджають туристів спеціальними табличками. Але краще пам'ятати й зайвий раз перевірити правила поведінки на обраному пляжі, щоб не зіпсувати собі відпочинок.