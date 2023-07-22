Побережье Испании привлекает путешественников своими солнечными пляжами, вкусной едой и разнообразными активностями. Однако туристам нужно быть внимательными: не все знают, что в стране строгие штрафы за нарушение правил поведения на пляжах.

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Курение

На некоторых пляжах Барселоны, Андалусии, Кантабрии, Валенсии и Канарских островов строго-настрого запрещено курить. Местные и туристы, игнорирующие это правило, могут недосчитаться от 30 до 450 евро. На побережье есть понятные таблички, которые подскажут, что нужно отойти к специально обустроенному месту, если вы хотите закурить.

Активные игры и шум

Да, это может показаться странным, но на некоторых испанских пляжах запрещено играть в мяч. Все из-за риска, что отдыхающие могут травмироваться. Это касается и некоторых других подвижных игр. К примеру, футбол или бадминтон на людном пляже могут стоить вам от 500 до 3 000 евро. Такие же штрафы за распитие алкогольных напитков.

Также запрещается шуметь или включать музыку громче 45 децибел – за это штрафуют до 700 евро.

На некоторых пляжах Испании запрещены игры с мячом / Фото Unsplash

Осторожно, огонь

В Испании запрещают устраивать барбекю на пляже, если вы не получили специальное разрешение. За такое нарушение может быть выписан штраф до 3 000 евро. Часто местные власти против кемпингов на песке. Туристы могут заплатить от 40 до 150 евро за каждый незаконно занятый метр городского пляжа. А в Мурсии штраф за кемпинг в неположенном месте может достигать 1 500 евро.

На большинстве пляжей разрешено есть, здесь нет никаких проблем. Но приготовить эту еду на огне вам не разрешат. Разжигание костра может стоить вам до 1 500 евро.

Отдых с животными

Лучше заранее узнать, можно ли брать собаку на конкретный пляж. В Испании есть места, где отдых с животными разрешен. Если нет, то штраф за вашего любимца будет составлять от 90 до 1 500 евро. Всё зависит от конкретного региона. Но никто не имеет права запретить приводить на пляж собак-поводырей или спасателей.

Уточните, разрешено ли на пляже отдыхать с собакой / Фото Pexels

Еще несколько правил

Еще один интересный запрет действует на некоторых пляжах в Валенсии. Здесь не позволяют занимать себе место, разложив зонтик или оставлять полотенца на песке. За это могут наказать на сумму до 3 000 евро.

Некоторые места в Испании против того, чтобы посетители использовали шампунь или гель в пляжном душе. Это вредно для окружающей среды, а также другие могут поскользнуться и травмироваться. Потому за такое нарушение могут "наградить" штрафом до 750 евро.

В любом случае, полиция Испании не будет штрафовать вас на максимальные суммы сразу на пляже. Сначала правоохранители сделают замечание. Также обо всех запретах обязательно предупреждают туристов специальными табличками. Но лучше помнить и лишний раз проверить правила поведения на выбранном пляже, чтобы не испортить отдых.