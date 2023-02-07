Народження дитини в Чехії: що варто знати українцям

На сьогодні в Чехії перебуває сотні тисяч українських біженців, які покинули свої домівки через повномасштабну злочинну війну Росії проти України. Серед вимушених мігрантів є українки, які виїхали за кордон, будучи при надії.

Відтак, громадянам України, які чекають на поповнення в сім'ї та планують народжувати в Чехії, варто знати кілька важливих нюансів. Розповідаємо про основні моменти, пов'язані з пологами за кордоном.

Читайте також Як менше платити за опалення і світло: поради для економії на комунальних послугах в Польщі

Насамперед варто розуміти, що після пологів лікарня повідомляє РАЦС про народження дитини іноземцем. Якщо пологи в Чехії проходили не в медустанові, а під наглядом приватного лікаря, останній також зобов'язаний сповістити держоргани. РАЦС, своєю чергою, записує народження дитини, після чого батькам може бути видано свідоцтво про народження.

Чи потрібно мати дозвіл на перебування дитини на території Чехії

Дитина, народжена негромадянами країни ЄС

Дитина іноземця, який легально проживає в Чехії, має право на автоматичний дозвіл на проживання на 60 днів. Якщо плануєте залишитися з дитиною в Чехії довше, ви повинні подати заяву для дитини протягом 60 днів.

Дитина-іноземець отримує ту саму посвідку на проживання чи візу, як і батьки. Якщо батьки мають різні типи дозволів на перебування, можна вибрати, який подавати для дитини.

Дитина має хоча б одного з батьків – громадянина ЄС

Якщо дитина – член сім'ї громадянина ЄС, заяву на дозвіл на перебування подавати не потрібно. Ви самі вирішуєте, чи отримувати підтвердження про тимчасове перебування громадянина ЄС (за умови, що дитина залишиться в Чехії після народження понад 3 місяці) або про постійне перебування (якщо один із батьків його має).

Дитина має хоча б одного з батьків – громадянина Чехії

Якщо один із батьків є громадянином Чехії, дитина автоматично отримує чеське громадянство за умови, що батьки дитини перебувають у шлюбі. Тоді подавати клопотання про його отримання не потрібно. Якщо один з батьків підтвердив своє батьківство, не перебуваючи в шлюбі, то громадянство потрібно запросити.

Якщо ж дитина народилася у громадянки іншої держави від громадянина Чехії, місцем реєстрації дитини стане юридична адреса органу того адміністративного району, де вона була народжена.