Що треба знати, якщо ви надумали перетинати кордон на власній машині: корисна інформація

1 квітня 2022 , 10:26
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Джерело:

інстаграм TransferGo Ukraine

Евакуація на тлі війни в Україні триває, і чимало українців їдуть не лише у відносно безпечні західні області, а й прямують у країни Європи. Значна частина біженців, які мають автомобіль, намагаються виїхати за кордон своїм ходом.

Сервіс переказу коштів TransferGo зібрав на своїй сторінці в Instagram важливу інформацію для тих, хто запланував виїхати з України на власній машині.

Евакуація за межі України автівкою: що варто знати

  • Згідно з даними НБУ, зараз автомобілі на українських номерах можуть перетинати кордон з Молдовою, Польщею, Угорщиною та Словаччиною навіть без страхового поліса.
  • Після перетину українського кордону в іншій країні необхідно мати страховий захист.
  • Через великий наплив українців адміністрації Кракова, Познані та Любліна ввели безкоштовне паркування, а також звільнення від частини зборів для автомобілів громадян України.
  • Чехія пропонує українцям безкоштовно відшкодовувати збитки незастрахованим авто у разі страхового випадку. Ця процедура діятиме протягом двох місяців з моменту перетину україно-чеського кордону
  • У Німеччині страхові компанії відшкодовують збитки у разі ДТП, а дія такої страховки розрахована до кінця травня цього року.
  • "Зелену карту" зараз можна оформити в режимі онлайн в українських страховиків. Знижка становить 50%.

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Автор: Назарій Сорока