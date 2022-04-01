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Евакуація за межі України автівкою: що варто знати

  • Згідно з даними НБУ, зараз автомобілі на українських номерах можуть перетинати кордон з Молдовою, Польщею, Угорщиною та Словаччиною навіть без страхового поліса.
  • Після перетину українського кордону в іншій країні необхідно мати страховий захист.
  • Через великий наплив українців адміністрації Кракова, Познані та Любліна ввели безкоштовне паркування, а також звільнення від частини зборів для автомобілів громадян України.
  • Чехія пропонує українцям безкоштовно відшкодовувати збитки незастрахованим авто у разі страхового випадку. Ця процедура діятиме протягом двох місяців з моменту перетину україно-чеського кордону
  • У Німеччині страхові компанії відшкодовують збитки у разі ДТП, а дія такої страховки розрахована до кінця травня цього року.
  • "Зелену карту" зараз можна оформити в режимі онлайн в українських страховиків. Знижка становить 50%.

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