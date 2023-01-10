У Польщі пройде Великий Оркестр Святкової Допомоги: що варто знати про всенародну акцію
10 січня 2023, 17:59Читать новость на русском
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
Позаду Різдво та Новий рік, а це означає, що наближаються зимові канікули, сесії в університеті, а також одна з найочікуваніших благодійних акцій у Польщі – Великий Оркестр Святкової Благодійності.
Цього року Великий Оркестр Святкової Благодійності вже тридцять перший раз гратиме у Польщі. Разом з тим, мабуть, не всі українці, що нині мешкають в сусідній країні, чули про Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP). Тож розповідаємо, що це таке і чому 29 січня вся Польща одягне "червоні сердечка".
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Що відомо про WOŚP
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – це авторитетна польська фундація, нею координується доброчинний громадський рух – один з наймасовіших у країні. Ця організація проводить щорічні фандрайзингові акції. Це і активний вуличний збір коштів, і отримання благодійних внесків з інтернету, СМС та банківських переказів, і благодійні концерти. Зібрані кошти спрямовують на закупівлю медичного устаткування для лікарень та підтримку національних медичних та медико-соціальних програм.
Найголовніше, що варто знати про WOŚP
- Великий Оркестр Святкової Допомоги – щорічна благодійна акція, що проводять вже 31 рік поспіль. Ініціатива заснована польським громадським діячем, шоуменом, рокером Єжи Овсяком. Для поляків цей благодійний захід уже перетворився на щорічну традицію.
- Щороку в січні по всій Польщі та за її межами відбуваються концерти та інші заходи. Мета – зібрати кошти на придбання обладнання до лікарень.
- У 2023 році Фонд планує закупити надсучасне обладнання для боротьби зі сепсисом.
- Найпопулярніші заходи – так звані Фінали Допомогового Оркестру. У рамках цією загальнонародної події проводять концерти, інші розважальні акції та "квест" – вуличний фандрайзинг, у якому беруть участь до 400 тисяч волонтерів і мільйони благодійників по всій Польщі.
- Кошти збирають волонтери на вулицях міст. Їх упізнати можна буде по спеціальних скриньках. Кожен охочий зможе зробити пожертву, а за це отримати наліпку у вигляді червоного сердечка – це символ акції.
- Гасло WOSP у 2023 році – "Жити здорово у здоровому світі!".