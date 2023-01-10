Цього року Великий Оркестр Святкової Благодійності вже тридцять перший раз гратиме у Польщі. Разом з тим, мабуть, не всі українці, що нині мешкають в сусідній країні, чули про Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP). Тож розповідаємо, що це таке і чому 29 січня вся Польща одягне "червоні сердечка".

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Що відомо про WOŚP

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – це авторитетна польська фундація, нею координується доброчинний громадський рух – один з наймасовіших у країні. Ця організація проводить щорічні фандрайзингові акції. Це і активний вуличний збір коштів, і отримання благодійних внесків з інтернету, СМС та банківських переказів, і благодійні концерти. Зібрані кошти спрямовують на закупівлю медичного устаткування для лікарень та підтримку національних медичних та медико-соціальних програм.

По всій Польщі волонтери збиратимуть кошти для Фонду / Фото інстаграм TransferGo Ukraine

Найголовніше, що варто знати про WOŚP