Що таке тапаси та де скуштувати найсмачніші закуски у Барселоні: 10 тапас-барів
24 жовтня 2022 , 15:37Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Аліни Кабакової
Будучи в Іспанії, кожен мандрівник обов'язково повинен влаштувати гастротур та насолодитися місцевими національними стравами. Адже Іспанія – це країна ароматного гаспачо, смачної паельї, оригінальних тапасів та хамону.
Сьогодні детальніше зупинимося саме на іспанських тапасах. Нумо розбиратися, що це за страва та який заклад краще вибрати у Барселоні, аби спробувати оригінальні закуски, які такі популярні серед іспанців.
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Що таке тапас (tapas)
Це традиційна страва іспанської кухні. По суті, це закуска, яку готують з найрізноманітнішого набору інгредієнтів. В Іспанії тапаси подають в барах до пива чи вина. Це можуть бути як горіхи, чипси чи маслини, так і самостійні страви. Дві основні критерії тапасів: страва, яка має невеликий розмір і підходить до випивки – щось таке, що можна з’їсти за один раз і не забруднитися.
Популярні варіанти закуски в іспанських закладах
- Pan con tomate – шматочок підсушеного білого хліба, натертий часником і прикрашений скибочкою томата;
- Gambas al ajillo – креветки, запечені в часниковому соусі;
- Patatas bravas – картопля, нарізана великими шматками, з гострим томатним соусом;
- Boquerone fritos – смажені в клярі анчоуси;
- Pimientos de Padron – обсмажені перці сорту Падрон з сіллю;
- Pulpo a la gallega – восьминіг по-галісійскі з печеною картоплею;
- Navajas – смажені морські живці;
- Caracoles – равлики в сирному соусі;
- Tapa de jamon con aceitunas – поєднання оливок і хамона;
- Jamon serrano або iberico – тонкі слайси сиров’яленого копченого окосту.
Де скуштувати найсмачніші тапаси у Барселоні
Ciudad Comtal
- Що: Часникові креветки
- Де: Rambla de Catalunya, 18
Vinitus
- Що: Медальйони з фуагрою
- Де: C/d’Aragó, 282
El Nacional
- Що: Устриці
- Де: Passeig de Gràcia, 24 Bis
La Pepita
- Що: Баклажан з козиним сиром та кукурудзяне морозиво
- Де: C/de Còrsega, 343
Cervecería Catalana
- Що: Смажений камамбер
- Де: C/de Mallorca, 236
Cañete
- Що: Восьминіг на грилі
- Де: Carrer de la Unió, 17
La alcoba Azul
- Що: Курячий сатай (шашлик на невеличкій шпажці)
- Де: C/de Salomó Ben Adret, 14
Casa Lolea
- Що: Унікальний напій – сангрія Lolea та севіче з восьминога
- Де: Carrer de Sant Pere Més Alt, 49
Bodega La Puntual
- Що: Крокети
- Де: Carrer de Montcada, 22
La tasqueta del Blai
Що: Бутерброди Montaditos
Де: Carrer de Blai, 15, 17.
Тож обирайте тапаси на свій смак та насолоджуйтеся гастротуром Барселоною.