Що таке тапаси та де скуштувати найсмачніші закуски у Барселоні: 10 тапас-барів

Будучи в Іспанії, кожен мандрівник обов'язково повинен влаштувати гастротур та насолодитися місцевими національними стравами. Адже Іспанія – це країна ароматного гаспачо, смачної паельї, оригінальних тапасів та хамону.

Сьогодні детальніше зупинимося саме на іспанських тапасах. Нумо розбиратися, що це за страва та який заклад краще вибрати у Барселоні, аби спробувати оригінальні закуски, які такі популярні серед іспанців.

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Що таке тапас (tapas)

Це традиційна страва іспанської кухні. По суті, це закуска, яку готують з найрізноманітнішого набору інгредієнтів. В Іспанії тапаси подають в барах до пива чи вина. Це можуть бути як горіхи, чипси чи маслини, так і самостійні страви. Дві основні критерії тапасів: страва, яка має невеликий розмір і підходить до випивки – щось таке, що можна з’їсти за один раз і не забруднитися.

Популярні варіанти закуски в іспанських закладах

Pan con tomate – шматочок підсушеного білого хліба, натертий часником і прикрашений скибочкою томата;

Gambas al ajillo – креветки, запечені в часниковому соусі;

Patatas bravas – картопля, нарізана великими шматками, з гострим томатним соусом;

Boquerone fritos – смажені в клярі анчоуси;

Pimientos de Padron – обсмажені перці сорту Падрон з сіллю;

Pulpo a la gallega – восьминіг по-галісійскі з печеною картоплею;

Navajas – смажені морські живці;

Caracoles – равлики в сирному соусі;

Tapa de jamon con aceitunas – поєднання оливок і хамона;

Jamon serrano або iberico – тонкі слайси сиров’яленого копченого окосту.

Тапаси в Іспанії / Фото pexels

Де скуштувати найсмачніші тапаси у Барселоні

Ciudad Comtal

Що: Часникові креветки

Часникові креветки Де: Rambla de Catalunya, 18

Vinitus

Що: Медальйони з фуагрою

Медальйони з фуагрою Де: C/d’Aragó, 282

El Nacional

Що: Устриці

Устриці Де: Passeig de Gràcia, 24 Bis

La Pepita

Що: Баклажан з козиним сиром та кукурудзяне морозиво

Баклажан з козиним сиром та кукурудзяне морозиво Де: C/de Còrsega, 343

Cervecería Catalana

Що: Смажений камамбер

Смажений камамбер Де: C/de Mallorca, 236

Cañete

Що: Восьминіг на грилі

Восьминіг на грилі Де: Carrer de la Unió, 17

La alcoba Azul

Що: Курячий сатай (шашлик на невеличкій шпажці)

Курячий сатай (шашлик на невеличкій шпажці) Де: C/de Salomó Ben Adret, 14

Casa Lolea

Що: Унікальний напій – сангрія Lolea та севіче з восьминога

Унікальний напій – сангрія Lolea та севіче з восьминога Де: Carrer de Sant Pere Més Alt, 49

Bodega La Puntual

Що: Крокети

Крокети Де: Carrer de Montcada, 22

La tasqueta del Blai

Що: Бутерброди Montaditos

Де: Carrer de Blai, 15, 17.

Тож обирайте тапаси на свій смак та насолоджуйтеся гастротуром Барселоною.