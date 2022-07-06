Що робити, якщо загубили банківську картку за кордоном: 3 обов'язкові кроки

6 липня 2022 , 19:19
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Джерело:

інстаграм TransferGo Ukraine

У сучасному світі не обійтися без платіжної картки. А багато хто активно користується і не однією. Проте й губляться вони доволі часто. Як бути, якщо ви "посіяли" картку за кордоном, – читайте далі.

Найголовніше – не піддаватися паніці. А наступний алгоритм дій доволі простий та не передбачає особливих клопотів. Якщо не брати до уваги те, що доведеться виготовляти нову картку.

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Що робити, якщо загубили банківську картку за кордоном

  • Перерахуйте кошти на свій інший рахунок. Скористайтесь інтернет-банкінгом або додатком свого банку — виберіть "Переказ між своїми рахунками". Або відкрийте у мобільному додатку вашого банку цифрову картку та зробіть переказ на неї.
  • Обов'язково заблокуйте втрачену картку. Найшвидше це можна зробити знову ж таки в мобільному додатку вашого банку або у чат-боті.
  • Подбайте про платіжну безпеку. Встановіть sms-сповіщення про активності на вашій картці та встановіть ліміт. Так шахраю не вдасться зняти всю суму одразу, а у вас з’явиться час вчасно заблокувати картку.

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Автор: Назарій Сорока