Що робити, якщо загубили банківську картку за кордоном: 3 обов'язкові кроки
6 липня 2022 , 19:19Читать новость на русском
Джерело:інстаграм TransferGo Ukraine
У сучасному світі не обійтися без платіжної картки. А багато хто активно користується і не однією. Проте й губляться вони доволі часто. Як бути, якщо ви "посіяли" картку за кордоном, – читайте далі.
Найголовніше – не піддаватися паніці. А наступний алгоритм дій доволі простий та не передбачає особливих клопотів. Якщо не брати до уваги те, що доведеться виготовляти нову картку.
Актуально У Польщі на своєму авто: важливі нюанси, які слід знати українським водіям
Що робити, якщо загубили банківську картку за кордоном
- Перерахуйте кошти на свій інший рахунок. Скористайтесь інтернет-банкінгом або додатком свого банку — виберіть "Переказ між своїми рахунками". Або відкрийте у мобільному додатку вашого банку цифрову картку та зробіть переказ на неї.
- Обов'язково заблокуйте втрачену картку. Найшвидше це можна зробити знову ж таки в мобільному додатку вашого банку або у чат-боті.
- Подбайте про платіжну безпеку. Встановіть sms-сповіщення про активності на вашій картці та встановіть ліміт. Так шахраю не вдасться зняти всю суму одразу, а у вас з’явиться час вчасно заблокувати картку.
Вам може бути цікаво – Україна отримає Байрактар від Литви: дивіться відео