А як щодо Чехії? Сьогодні ми розповімо, що робити і чого слід очікувати, якщо вас запросили в гості чеські друзі. А головне – чого робити не слід. Озброюйтеся правилами гарного тону.

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Як поводитися в гостях: правила гарного тону в Чехії

Почнімо з самого запрошення. Якщо навіть запрошення у гості не хочеться приймати, то від нього все одно не можна відмовлятися. Максимум – відкласти дату.

Ось настала та сама дата, і ви збираєтеся навідатися до своїх чеських друзів. Насамперед варто пам'ятати, що в Чехії не заведено приходити в гості з порожніми руками. Зі собою можна прихопити, наприклад, букет квітів для господині та пляшку вина для господаря. Квіти даруйте без паперової обгортки, а ось вино – навпаки, загорнуте. Вони, своєю чергою, мають відразу відкрити принесене вино і поставити на стіл.

У гості краще приходити з десятихвилинним запізненням (у жодному разі не раніше за призначений час). З собою не варто брати дітей, окрім випадків, коли це заздалегідь обумовлено.

Першою зустрічає гостей господиня. Вона, простягаючи руку, вітається з подругою / дружиною гостя, потім вона вітається з гостем-чоловіком, і наприкінці вітаються чоловіки. Чоловік дарує квіти господині, а гостя-жінка – вино господареві.

Гостей в Чехії першою зустрічає господиня / Фото pexels

Етикетом передбачено, що гості вдома не роззуваються – мовляв, чоловік у костюмі та шкарпетках чи жінка у коктейльній сукні та босоніж виглядатимуть комічно. Господарі ж, щоб не бентежити гостей, теж мають бути взутими. Однак у реальному житті чехи найчастіше роззуваються. Взуття залишають на килимку перед дверима або заносять усередину.

Першою за стіл сідає господиня, далі запрошують гостю-жінку, після неї – гостя-чоловіка, а в останню чергу сідає сам господар.

Не починайте їсти, доки у всіх на тарілці не буде їжі. Не забудьте побажати смачного. Крім цього, поганим тоном вважається, якщо залишити на тарілці недоїдену їжу.

За жодних обставин не критикуйте Чехію і не вступайте в політичні суперечки.