Втрата документів закордоном: що робити та куди звертатися

Втратити паспорт закордоном – найгірший сценарій для кожного. Втім, таку ситуацію не можна назвати рідкісною. Щороку понад 20 000 українців звертаються до посольств та консульств за спецдокументом "Посвідчення особи на повернення в Україну", який дозволяє повернутися додому без паспорта.

24 канал розповідає, що треба зробити для того, щоб відновити втрачені документи за кордоном для того, щоб в'їхати з ним додому, якщо ви не збираєтеся залишатися в ЄС.

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Що робити при втраті документів закордоном

Напишіть заяву до поліції

Перш за все, необхідно звернутись до найближчого відділення поліції для складення заяви про втрату або крадіжку паспорта. В тексті заяви доцільно перерахувати всі візи та відмітки, які були проставлені у паспорті в країні вашого перебування (якщо це можливо).

За результатами прийому такої заяви вам має бути видана копія протоколу або довідка про тимчасову відсутність закордонного паспорта.

Завітайте до посольства

З довідкою отриманою у поліції потрібно звернутися в місцеве посольство України, де за загальним правилом заповнюється заява-анкета для отримання тимчасового посвідчення особи на повернення в Україну. На підставі поданих документів та відомостей, після встановлення вашої особи та громадянства, співробітниками консульства буде оформлене тимчасове посвідчення особи на повернення в Україну.

"Посвідчення особи на повернення в Україну" дає право тільки на повернення в Україну. Придбати з цим актом авіаквитки і перетнути кордони інших країн не можливо.

В дипломатичній установі України за кордоном будуть потрібні наступні документи:

заява-анкета (її формує представник посольства або консульської установи);

документ (довідка, протокол), який видав компетентний орган іноземної держави (наприклад, поліція);

кольорове фото розміром 10х5 сантиметрів, щоб її відсканували;

квитанція про те, що ви сплатили консульський збір, або документ про звільнення від його оплати.

Як правило, тимчасове посвідчення замість паспорта видається протягом одного робочого дня, але не довше п'яти днів.

Зверніться до Міграційної служби

Після повернення додому зверніться до Міграційної служби, щоб повідомити про втрату документа та оформити собі новий. Для цього потрібні внутрішній паспорт громадянина України та квитанція про сплату послуги.

Терміновий документ оформлюється 7 робочих днів, а нетерміновий – 20.

Потрібно завжди бути готовим до "форс-мажорів":

збережіть для себе корисні контакти українського посольства чи консульства України в тій країні, яку збираєтесь відвідати (усі контакти доступні на офіційному сайті Міністерства закордонних справ України).

не зайвим буде зробити ксерокопії своїх основних документів та зберігати їх окремо від оригіналів; паспорти, закордонний та внутрішній, зберігайте окремо один від одного.

і, звісно ж, не слід залишати свої речі та документи без нагляду, не давати їх під заставу та не передавати третім особам.

Зауважте: оскільки одночасне оформлення паспортних документів стало доволі популярною послугою серед українців, з 15 травня окрім одночасного оформлення ID-картки та закордонного паспорта, батьки / законні представники зможуть одночасно оформлювати паспорти для виїзду за кордон також дітям до 14 років.