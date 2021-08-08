Що потрібно знати при вступі до вишу у Польщі: розповідає студентка з України

Ірина Соколюк навчається в академії імені Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Вона розповіла, які документи потрібні при вступі до польського вишу і як відкрити студентську візу.

Зараз Ірина вчиться на останньому курсі. Вона отримує освіту за спеціальністю Zarządzanie (Менеджмент).

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Які потрібні документи до вступу до польського вишу

ЗНО, яке школярі складають в Україні, в Польщі, за словами Ірини Соколюк не потрібне. Насамперед, каже дівчина, треба скласти й подати запрошення до університету. Можна звернутися до консультаційної компанії, якщо самому скласти перелік документів складно. Компанія допоможе з подачею документів до університету та виїздом в обрану країну.

Для вступу до польського університету потрібно мати атестат з середнім балом не нижче за 8 (документ слід перекласти польською мовою) і сертифікат про знання польської мови на рівні В1.

Також треба заповнити анкети, які вимагає обраний університет.

Як відкрити студентську візу

Знадобиться документ, що підтверджує переведення студента на наступний навчальний рік (на другий чи третій курс). Його можна одержати після зарахування всіх предметів. Якщо особа є першокурсником, то їй стане у пригоді запрошення від університету.

На своєму банківському рахунку здобувач освіти повинен мати не менше 12 000 злотих. Потрібне документальне підтвердження з банку, що цю суму людина справді має на картці. Людям, яких фінансово забезпечують батьки, потрібно надати щодо цього відповідний нотаріально підтверджений документ.

До зазначених вище документів також треба додати:

копії документів, що підтверджують особу;

візову анкету;

страховку;

умову оренди житла у Польщі;

2 фотографії.