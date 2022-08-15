Не Лондоном єдиним: яке місто у Великій Британії найкраще підходить для внутрішнього туризму

Якщо говорити про подорож Великою Британією, то у більшості випадків спершу на думку спадає Лондон. Однак опитування показало, що зовсім інше англійське місто найкраще підходить для внутрішнього туризму.

Названо найкраще місто Великої Британії для сімейного відпочинку

Згідно з результатами опитування портал Which?, Йорк визнаний найкращим великим містом для внутрішнього туризму у Великій Британії.

І ще Яка ситуація на ринку сезонної роботи в Польщі: огляд від агентства з працевлаштування

Чого лише варті його викладені бруківкою вулички, середньовічні вітражі, культурні пам'ятки та безліч магазинів і ресторанів. А ще сюди добре виправлятися у гастротур. Учасники опитування відзначили смачну їжу та напої у Йорку.



Йорк у Великій Британії / Фото unsplash

Як проходило опитування

Користувачам потрібно було серед 56 міст та селищ Великої Британії обрати найкращий населений пункт для туризму. Основні критерії, на основі яких учасники ставили оцінку за п'ятибальною шкалою, були такими:

їжа та напої;

проживання;

культурні пам'ятки;

магазини;

зручність пересування;

відсутність натовпу;

співвідношення ціни та якості.

Якими вийшли результати опитування

Так, 86% опитаних дали Йорку найвищі оцінки за його культурні пам'ятки, їжу та напої. Белфаст посів друге місце з 85%, за ним йдуть Единбург, Ліверпуль і Ньюкасл. Лондон же опинився на сьомому місці рейтингу.

А ось міста Абердин, Саутгемптон, Плімут, Іпсвіч, Глостер та Борнмут набрали найменше голосів та опинилися внизу рейтингу.

Вам може бути цікаво – У Латвії планують обмежити використання російської мови: дивіться відео