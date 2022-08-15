Назван лучший город Великой Британии для семейного отдыха

Согласно результатам опроса портал Which?, Йорк признан лучшим крупным городом для внутреннего туризма в Великобритании.

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Чего только стоят его выложенные брусчаткой улочки, средневековые витражи, достопримечательности и множество магазинов и ресторанов. А еще сюда хорошо отправляться в гастротур. Участники опроса отметили вкусную еду и напитки в Йорке.



Йорк в Великой Британии / Фото unsplash

Как проходил опрос

Пользователям нужно было из 56 городов и поселков Великой Британии выбрать лучший населенный пункт для туризма. Основные критерии, на основе которых участники ставили оценку по пятибалльной шкале, были следующие:

еда и напитки;

проживание;

культурные достопримечательности;

магазины;

удобство передвижения;

отсутствие толпы;

соотношение цены и качества.

Какими получились результаты опроса

Так, 86% опрошенных дали Йорку самые высокие оценки за его культурные достопримечательности, еду и напитки. Белфаст занял второе место с 85% , за ним следуют Эдинбург, Ливерпуль и Ньюкасл . Лондон же очутился на седьмом месте рейтинга.

А вот города Абердин, Саутгемптон, Плимут, Ипсвич, Глостер и Борнмут набрали меньше всего голосов и оказались внизу рейтинга.