Чим приваблює туристів польський Торунь

Торунь – одне з найцікавіших міст Польщі, яке щороку відвідують мільйони туристів Його називають містом Миколая Коперника та пряників. Розповідаємо про це місце детальніше.

Польський Торунь на карті

Торунь розташований у північній Польщі, у Куявсько-Поморському воєводстві. Найближчі аеропорти є в Варшаві, Гданську та Бидгощі, найбільший з них – у столиці. З Варшави до Торуня можна доїхати потягами або рейсовими автобусами. Залізничний вокзал міста є великим транспортним вузлом, куди приходять поїзди з багатьох міст країни та Європи.

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Де розташований Торунь / Фото: скрін 24 каналу

5 причини відвідати Торунь

#1

Розташування міської площі та вулиць Торуня не змінилося з часів Середньовіччя. До архітектурного комплексу належить Старе місто, Нове місто та Замок хрестоносців.

#2

Частина будівель із червоної цегли збереглася з XIV–XV століть. Архітектурний ансамбль Торуня входить до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

#3

В історичній частині міста розташовані два оглядові майданчики: у Соборі святих Івана Хрестителя та Івана Євангеліста, а також на Торунській ратуші. Вартість входу – 9 та 18 злотих відповідно.



Стара частина міста Торунь / Фото abpoland

#4

У місті збереглися фортифікаційні споруди. Наприклад, Монастирські ворота в готичному стилі, які були головним в’їздом до Торуня з 1420 року. А також Форт IV, одна з 15 військових споруд прусської армії кінця XIX століття.

#5

У Торуні особливо вшановують пам’ять про видатного астронома Миколая Коперника, який тут народився. А ще в туристів це місто часто асоціюється з пряниками. Торунські пряники вже понад 700 років є традиційним польським брендом.

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