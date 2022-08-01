Польский Торунь на карте

Торунь находится в северной Польше, в Куявско-Поморском воеводстве. Ближайшие аэропорты есть в Варшаве, Гданьске и Быдгоще, самый большой из них – в столице. Из Варшавы в Торунь можно доехать поездами или рейсовыми автобусами. Железнодорожный вокзал города – крупный транспортный узел, куда приходят поезда из многих городов страны и Европы.

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Где расположен Торунь / Фото: скрин 24 канала

5 причины посетить Торунь

#1

Расположение городской площади и улиц Торуня не изменилось со времен Средневековья. К архитектурному комплексу относятся Старый город, Новый город и Замок крестоносцев.

#2

Часть построек из красного кирпича сохранилась с XIV–XV веков. Архитектурный ансамбль Торуня входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

#3

В исторической части города расположены две смотровые площадки: в Соборе святых Иоанна Крестителя и Иоанна Евангелиста, а также на Торунской ратуше. Стоимость входа – 9 и 18 злотых соответственно.



Старая часть города Торунь / Фото abpoland

#4

В городе сохранились фортификационные постройки. Например, Монастырские ворота в готическом стиле, являвшиеся главным въездом в Торунь с 1420 года. А также Форт IV, одно из 15 военных построек прусской армии конца XIX века.

#5

В Торуне особенно чтят память о выдающемся астрономе Николае Копернике, который здесь родился. А еще у туристов этот город часто ассоциируется с пряниками. Торунские пряники уже более 700 лет являются традиционным польским брендом.