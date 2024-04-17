Замок, казкові пляжі та лише 30 місцевих жителів: найзагадковіше місце Європи чекає туристів

Шотландія – країна з трагічною історією та фантастичкою культурою. Подейкують, що там й досі можна зустріти істот родом з фольклору. Головне – ступити на загублені стежки у найзагадковіших куточках країни. Без сумніву, одним з таких є острів Рам.

Шотландію щороку відвідують мільйони туристів. Однією з найпопулярніших локацій є острів Скай. Саме там відбуваються події відомого роману Джессіка Брокмоул "Листи з острова Скай". Водночас останнім часом там так багато туристів, що таємничість місця геть зникла.

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Куди їхати, щоб відчути справжній дух Шотландії

Туристам, які хочуть насолодитися атмосферою древньої та загадкової Шотландії, рекомендують звернути увагу на інші острови. Зокрема, Рам. Його вважають одним з найбільш недооцінених туристичних напрямків не лише країни, але й загалом Європи.

Рам зачаровує краєвидами. Гуляти територією острова можна цілий день, а тоді – влаштувати пікнік на березі. Перші поселення на території Раму з'явилися ще за 8 тисяч років до нашої ери. Острів населяли і кельти, і скандинави. Тому Рам увібрав у себе найкраще від одних з найзагадковіших культур людства.

Острів – природний заповідник. Людей, які люблять спостерігати за птахами, чекають приємні сюрпризи.

Також на території острова Рам є Замок Кінлох. Його збудували на межі ХІХ та ХХ століття. Поблизу розташувалося село Кінлох. Там мешкають лише близько 30 місцевих жителів. Однак є затишні крамнички та навіть кафе. Туристів гостинно чекають.