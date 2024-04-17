Шотландию ежегодно посещают миллионы туристов. Одной из самых популярных локаций является остров Скай. Именно там происходят события известного романа Джессики Брокмоул "Письма с острова Скай". В то же время в последнее время там так много туристов, что таинственность места напрочь исчезла.

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Куда ехать, чтобы почувствовать настоящий дух Шотландии

Туристам, которые хотят насладиться атмосферой древней и загадочной Шотландии, рекомендуют обратить внимание на другие острова. В частности, Рам. Его считают одним из самых недооцененных туристических направлений не только страны, но и в целом Европы.

Рам завораживает пейзажами. Гулять по территории острова можно целый день, а тогда – устроить пикник на берегу. Первые поселения на территории Рама появились еще за 8 тысяч лет до нашей эры. Остров населяли и кельты, и скандинавы. Поэтому Рам вобрал в себя лучшее от одних из самых загадочных культур человечества.

Остров – природный заповедник. Людей, которые любят наблюдать за птицами, ждут приятные сюрпризы.

Также на территории острова Рам есть Замок Кинлох. Его построили на рубеже XIX и ХХ веков. Поблизости расположилось село Кинлох. Там живут только около 30 местных жителей. Однако есть уютные магазинчики и даже кафе. Туристов гостеприимно ждут.