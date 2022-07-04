Сьогодні ж детально зупинимося на перших чотирьох міських округах. Роз'яснимо, які саме райони до них входять та що означають назви.

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Прага 1

Staré Město – це Старе місто. Найменування закріпилося після того, як Карел IV заклав Nové Mesto – Нове місто.

Мала Страна (Malá Strana) спочатку називалася Меншим празьким містом (Menšie mesto pražské). Обидва варіанти – і старий, і сучасний – натякають на менші масштаби у порівнянні з прилеглими Градчанами (Hradčany), які названі так на честь жителів невеликої фортеці.

Йозефов (Josefov) – історично єврейський район, отримав свою назву на початку XIX століття на честь імператора Йозефа II, чиї реформи додали прав євреям.

Прага 2

Назва Виногради пов'язана з місцевим виноробством. Спочатку ця територія називалася Виноградними горами (Viniční hory), потім Королівськими Виноградами, а в 1968 році стала просто Виноградами. Виноробні тут є й досі — у парку Гребівка чи Гавличкові сади.

Вишеград (Vyšehrad) – фортеця, розташована на високій скелі.

Прага 3

Жижков (Žižkov), єдина кадастрова територія, що входить до Праги 3 повністю. Названа вона на честь полководця Яна Жижки. Будучи ватажком гуситів, він здобув у 1420 році перемогу у битві на пагорбі Вітків.

Прага 4

Подолі (Podolí) – плоска низинна територія в долині (údolí), що простяглася вздовж Влтави.

Нусле (Nusle) походить від старішого Неосвітли (Neosvitly). Тобто люди, які мешкають на погано освітленій території, в нашому випадку – в Нусельській долині.

Район Міхле (Michle) успадкував своє ім'я біля села, заснованого якимсь Міхелем.

Назва Крч (Krč) походить від старочеського слова, яке буквально означало "пень". У цьому місці, мабуть, після вирубки було багато пнів.

Ім'я району Лготка (Lhotka) походить від lhóta, спорідненого з сучасним словом lehta — термін. Тут розташовувалося нове поселення, мешканці якого були звільнені від кріпацтва.

Бранік (Braník) походить від слова branný – відсилка до броні. Свого часу Бранік був укріпленим пагорбом.

Годковички (Hodkovičky) походить від імені Годек. Тут було село, яким володіли деякі Годкови.

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