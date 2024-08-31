До списку обмежень варто ставитися серйозно. Бо спроба перевезти заборонені речі може спричинити суттєві неприємності або й взагалі призвести до скасування подорожі. Що не варто навіть пробувати перевезти, розповідає Закордон 24.

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Що не можна перевозити за кордон

Насамперед у списку заборонених речей – деякі продукти. Мовиться про свіже м'ясо, салу, ковбаси, молочні продукти, рибу (понад 20 кілограмів) та осетрову ікру (понад 125 грамів).



Пакувати валізку варто з усією серйозністю / Unsplash

Також обмеження стосуються ліків. Не можна перевозити: препарати з наркотичними або психотропними речовинами (якщо вони не призначені для медичного застосування), а також сильні лікарські препарати (якщо немає рецепта від лікаря).

Окрім того, заборонено перевозити:

зброю;

токсичні та отруйні речовини;

рідкісні рослини;

пам'ятки культури (якщо немає відповідного дозволу);

анульовані цінні папери.

Які обмеження діють щодо алкоголю

Загалом перевозити алкоголь – можна (звичайно, якщо людина досягнула 21 року). Водночас варто знати про низку обмежень. Перевезти стільки алкоголю, скільки душа забажає, звичайно, ніхто не дозволить. Станом на 2024 рік одній людині дозволено перевозити:

літр міцного алкогольного напою;

2 літра напою міцністю менше ніж 22,3%;

до 16 літрів пива.

Також можна перевезти дві відкриті пачки сигарет та до 10 сигар.