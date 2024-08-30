Сара обожнює подорожувати. Водночас деякі європейські "перлини" її неабияк розчарували.

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Які місця Європи найбільше розчарували Сару

Позітано (Італія)

Цей райський куточок – наймальовничіший на Амальфітанському узбережжі. Зазвичай там відпочивають голлівудські зірки та мільйонери. Сара зауважила, що там було надміру жваво та "задушливо". Кількість туристів навколо розчарувала тревел-експертку.

Хоча воно, безсумнівно, прекрасне своїми барвистими будівлями і краєвидами на море, його вузькі вулички були забиті пліч-о-пліч іншими туристами. Атмосфера здавалася радше метушливою, ніж ідилічною, а ціни були завищені для туристів,

– заявила Сара.

Вона зауважила, що, вочевидь, так і не змогла побачити справжнє Позітано.

Париж (Франція)

Місто вогнів та кохання розчарувало Сару своїми чергами до відомих туристичних локацій. Тревел-експертці не вдалося насолодитися атмосферою та зробити фото мрії.



Парижу постійно дістається / Unsplash

Міконос (Греція)

Сара зізналася, що, збираючись туди, уявляла себе у тихому раю. Тревел-експертка визнала, що там – фантастично красиво. Водночас тусовщики і п'яні туристи псують все. Сара зауважила, що пляжі – дуже залюднені, а ціни у ресторанах – просто колосальні.

Амстердам (Нідерланди)

Сара наголосила: центр міста був переповнений галасливими парубоцькими вечірками. Забронювати столик у ресторані здавалося чимось нереальним, потрапити у музеї – теж.