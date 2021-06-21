Щасливіші британців та багатші італійців: яка країна б'є всі топи рівня життя у ЄС

Міжнародний валютний фонд оприлюднив дані економічних показників та декількох опитувань громадян ЄС за 2020 рік. Сервер FX Street, на базі отриманих даних, створив декілька рейтингів країн за різними ознаками.

Вперше в історії Чехія стала багатшою Італії та Іспанії, а населення країни – щасливішим за французів та британців. Окрім цього, динаміка розвитку республіки є однією з найперспективніших серед країн колишнього Східного блоку.

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Деталі чеських показників

Чистий середній дохід чеха, враховуючи дітей та пенсіонерів, з 1989 року виріс на більш ніж 600% – з менше ніж 2 000 крон до понад 15 000 крон у 2018 році.

Цю зміну тісно пов'язують з переходом від планової економіки до ринкової після падіння комуністичного режиму. Ключові зміни почались ще у перші роки 90-х, а саме: приватизація, реституція, залучення закордонних інвесторів та економічна лібералізація загалом.

Останні 30 років – без сумніву найуспішніший для чехів період. Про це свідчить, зокрема, Індекс світової економічної свободи інституту Фрейзера – з 1990 року країна перемістилась зі 101 сходинки на 20.

Найкращий економічний період Чехії триває останні 30 років / Фото Pexels

Згідно з Глобальним індексом інновацій, Чехія посідає 2 місце після Естонії у рейтингу найінноваційніших економік країн Східного блоку.

Рейтинг формується за такими параметрами:

рівень життя домогосподарств;

економічні показники;

соціальне перерозподілення багатства.

Щоправда, до найрозвинутіших економік Чехії ще є куди розвиватись – тут лідирують німці, заробітня плата яких є показовою моделлю.

Економічно Чехія поки програє Німеччині / Фото Pexels

У таблиці "щастя та задоволення життям" чехи посіли 16 місце, обігнавши бельгійців, британців, французів та італійців. Колись відділена Словаччина, до прикладу, посіла лише 22 місце у цьому рейтингу.

До слова, перші три місця найщасливіших громадян традиційно зайняли фіни, ісландці та датчани.