Впервые в истории Чехия стала богаче Италии и Испании, а население страны – счастливее французов и британцев. Кроме этого, динамика развития республики является одной из самых перспективных среди стран бывшего Восточного блока.

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Детали чешских показателей

Чистый средний доход чеха, включая детей и пенсионеров, с 1989 года вырос более чем на 600% – с менее чем 2 000 крон до более чем 15 000 крон в 2018 году.

Это изменение тесно связывают с переходом от плановой экономики к рыночной после падения коммунистического режима. Ключевые изменения начались еще в первые годы 90-х, а именно: приватизация, реституция, привлечение иностранных инвесторов и экономическая либерализация в целом.

Последние 30 лет – без сомнения самый успешный для чехов период. Об этом свидетельствует, в частности, Индекс мировой экономической свободы института Фрейзера – с 1990 года страна переместилась из 101 ступеньки на 20.

Лучший экономический период Чехии продолжается последние 30 лет / Фото Pexels

Согласно Глобальному индексу инноваций, Чехия занимает 2 место после Эстонии в рейтинге самых инновационных экономик стран Восточного блока.

Рейтинг формируется по следующим параметрам:

уровень жизни домохозяйств;

экономические показатели;

социальное перераспределение богатства.

Правда, к наиболее развитым экономикам Чехии все еще есть куда развиваться – здесь лидируют немцы, заработная плата которых является показательной моделью.

Экономически Чехия пока проигрывает Германии / Фото Pexels

В таблице "счастья и удовлетворенности жизнью" чехи заняли 16 место, обогнав бельгийцев, британцев, французов и итальянцев. В то же время, отделенная когда-то Словакия, например, заняла лишь 22 место в этом рейтинге.

К слову, первые три места самых счастливых граждан традиционно заняли финны, исландцы и датчане.