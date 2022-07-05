Як не потрапити на гачок зловмисників у Чехії: місцева поліція звернулася до біженців

Недобросовісні громадяни Чехії намагаються скористатися ситуацією в Україні та вдаються до шахрайства. Чеська поліції попередила українських біженців про найпоширеніші схеми зловмисників.

Часто українці, які поїхали до європейської країни у пошуках прихистку від війни втрачають пильність. Крім цього, у стресових ситуаціях можна легко потрапити на гачок шахраїв. Тож представник поліції Чехії звернувся з важливою інформацією до громадян України та застеріг не йти на поводу в таких людей.

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Насамперед у поліції наголошують, аби не давати гроші людям, які обіцяють пришвидшити процес адаптації та влаштування в країні. Так, часто шахраї пропонують за окрему оплату прискорити адміністративні процеси, знайти краще житло та влаштувати на роботу з високим доходом.

Однак українцям слід памятати, що такі послуги, як реєстрація в системі охорони здоров'я, на біржі праці або за місцем проживання в поліції – абсолютно безкоштовними.

Звернення чеської поліції до біженців з України: дивіться відео