Цвіт японської вишні у Amsterdamse Bos

Один з найбільших парків Нідерландів Amsterdamse Bos повідомив, що його сакури нарешті зацвіли. Там щорічно проходить сезон ханами – японської національної традиції милування квітами.

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Час цвітіння зазвичай триває близько 10 – 14 днів. Іноді трохи довше, якщо гарна погода. Парк налічує 400 дерев японської вишні.

Якщо ви таки плануєте піти помилуватися цвітом сакур, то найкраще для прогулянки амстердамськими парками обрати велосипед і будній день.

Де ще можна подивитися на сакури в Амстердамі:

Bloesempark в Амстердамському лісі – очевидний фаворит, але з початку пандемії потрапити в нього можна тільки з одного входу, вистоявши чергу. Обов'язково ознайомтеся з правилами, перш ніж туди йти.

Вестерпарк

Еразмуспарк

Для зручності ділимося мапою Амстердама, де вказані усі місця з рожевоцвітними деревами.