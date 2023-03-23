Цвет японской вишни в Amsterdamse Bos
Один из самых больших парков Нидерландов Amsterdamse Bos сообщил, что его сакуры наконец-то зацвели. Там ежегодно проходит сезон ханами – японской национальной традиции любования цветами.
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Время цветения обычно длится около 10 – 14 дней. Иногда немного больше, если хорошая погода. Парк насчитывает 400 деревьев японской вишни.
Если вы планируете пойти полюбоваться цветом сакур, то лучше для прогулки по амстердамским паркам выбрать велосипед и будний день.
Где еще можно посмотреть на сакуре в Амстердаме:
- Bloesempark в Амстердамском лесу – очевидный фаворит, но с начала пандемии попасть в него можно только с одного входа, выстояв очередь. Обязательно ознакомьтесь с правилами, прежде чем идти туда.
- Вестерпарк
- Еразмуспарк
Для удобства делимся картой Амстердам, где указаны все места с розовоцветными деревьями.