Так, нові правила перетину кордону Сейшельських островів набули чинності з 1 грудня 2022 року. Вони поширюються на туристів, які прямують з будь-якої країни світу.

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Нові умови в'їзду на Сейшельські острови

З початку грудня поточного року на Сейшелах більше не діють ковідні обмеження. Відтак, на території островів безперешкодно можуть потрапити як вакциновані, так і невакциновані чи частково вакциновані мандрівники.

При цьому по прибутті не потрібно надавати негативний результат ПЛР-тесту або тесту на антиген, а повністю вакциновані пасажири не зобов'язані пред’являти сертифікати вакцинації.

Зауважте! Кожному туристу, який прямує на Сейшели, потрібно заповнити онлайн-декларацію на сайті govtas.sc, де надати дійсну туристичну страховку для покриття будь-яких потенційних витрат, пов’язаних з COVID-19.

Сейшельські острови, що складаються зі 115 островів, – це незайманий райський куточок, відомий своїми бірюзовими водами та смарагдовими тропічними лісами і є єдиною групою гранітних островів у світі.